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Некоторые регионы останутся без света: графики отключений на завтра

Ua ru
2 ноября 2026 20:29
Отключение света в Украине 3 ноября: Укрэнерго опубликовало графики ДТЭК
Энергетики. Фото: ДТЭК

Графики отключений электроэнергии будут действовать в некоторых областях Украины завтра, 3 ноября. Причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ударов по энергетическим объектам.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Отключения электроэнергии в Украине 3 ноября

В целом завтра с 00:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности, а также почасовые отключения для всех категорий потребителей в объеме от 0,5 до 4 очередей.

В Укрэнерго отметили, что вследствие российских ударов ситуация в энергосистеме может меняться. Людей призвали следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте её экономно!" — говорится в сообщении.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, российские обстрелы нанесли значительный ущерб украинской энергосистеме, из-за чего ситуация с электроснабжением остается напряженной. Сложнее всего сейчас в Киевской и Днепропетровской областях.

Ранее бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков оценил возможную продолжительность зимних отключений электроэнергии. Он отметил, что украинцы могут сталкиваться как с кратковременными перебоями со светом, так и с длительными отключениями.

Украина Укрэнерго отключения света свет графики отключений света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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