Енергетики. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла діятимуть у частині областей України завтра, 3 листопада. Причиною запроваджень обмежень є наслідки масованих російських ударів по енергетичних обʼєктах.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Відключення світла в Україні 3 листопада

Загалом завтра з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а також погодинні відключення для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 4 черг.

В Укренерго зазначили, що внаслідок російських ударів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Людей закликали стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!" — йдеться у повідомленні.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, російські обстріли завдали значної шкоди українській енергосистемі, через що ситуація з електропостачанням залишається напруженою. Найскладніше наразі у Київській та Дніпропетровській областях.

Раніше колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков оцінив можливу тривалість зимових відключень електроенергії. Він зазначив, що українці можуть стикатися як із нетривалими перебоями зі світлом, так і з тривалими знеструмленнями.