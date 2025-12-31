Мамука Мамулашвили объяснил, как украинский фронт выстоял в 2025 году

Военнослужащие 152-й егерской бригады ВСУ. Фото: Reuters

Для украинских военных 2025 год был тяжелым из-за недостатка оружия. Однако России не удалось осуществить значительного прорыва.

Об этом рассказал командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире Ранок.LIVE.

"Был довольно тяжелый год. Не было достаточно вооружения. 2025 год отмечался политическим игнорированием Украины со стороны некоторых стран. Однако фронт выстоял, Россия не смогла сдвинуть фронт, не смогла сделать прорыв", — говорит военный.

Мамулашвили отметил, что Силы обороны Украины делают то, что должны — останавливают агрессора. А некоторые другие страны, со временем поймут, что им придется защищаться самим, и это дает надежду, что Украине будут больше помогать.

"Я считаю, что 2026 год будет годом победы для Украины и вообще для свободного мира", — добавил он.

