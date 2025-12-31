Видео
Главная Новости дня Нехватка оружия и игнорирование — как выстоял фронт в 2025

Нехватка оружия и игнорирование — как выстоял фронт в 2025

Дата публикации 31 декабря 2025 11:26
Мамука Мамулашвили объяснил, как украинский фронт выстоял в 2025 году
Военнослужащие 152-й егерской бригады ВСУ. Фото: Reuters

Для украинских военных 2025 год был тяжелым из-за недостатка оружия. Однако России не удалось осуществить значительного прорыва.

Об этом рассказал командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили в эфире Ранок.LIVE.

Россия не смогла сдвинуть фронт в 2025 году

"Был довольно тяжелый год. Не было достаточно вооружения. 2025 год отмечался политическим игнорированием Украины со стороны некоторых стран. Однако фронт выстоял, Россия не смогла сдвинуть фронт, не смогла сделать прорыв", — говорит военный.

Мамулашвили отметил, что Силы обороны Украины делают то, что должны — останавливают агрессора. А некоторые другие страны, со временем поймут, что им придется защищаться самим, и это дает надежду, что Украине будут больше помогать.

"Я считаю, что 2026 год будет годом победы для Украины и вообще для свободного мира", — добавил он.

Напомним, президент Зеленский заявил, что Украина готова вывести свои войска с Донбасса, но назвал условие.

Также недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на заявил РФ о захвате командного пункта в Гуляйполе.

ВСУ оккупанты война в Украине фронт Грузинский легион
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
