Головна Новини дня Нестача зброї й ігнорування — як вистояв фронт у 2025

Нестача зброї й ігнорування — як вистояв фронт у 2025

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 11:26
Мамука Мамулашвілі пояснив, як український фронт вистояв у 2025 році
Військовослужбовці 152-ї єгерської бригади ЗСУ. Фото: Reuters

Для українських військових 2025 рік був важким через нестачу зброї. Проте Росії не вдалося здійснити значного прориву.

Про це розповів командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Росія не змогла зсунути фронт у 2025 році 

"Був доволі важкий рік. Не було достатньо озброєння. 2025 рік відзначався політичним ігноруванням України з боку деяких країни. Проте фронт вистояв, Росія не змогла зсунути фронт, не змогла зробити прорив", — каже військовий.

Мамулашвілі зазначив, що Сили оборони України роблять те, що повинні — зупиняють агресора. А деякі інші країни, згодом зрозуміють, що їм доведеться захищатися самим, і це дає надію, що Україні будуть більше допомагати.

"Я вважаю, що 2026 рік буде роком перемоги для України й взагалі для вільного світу", — додав він.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Україна готова вивести свої війська з Донбасу, але назвав умову.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на заявив РФ про захоплення командного пункту в Гуляйполі.

ЗСУ окупанти війна в Україні фронт Грузинський легіон
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
