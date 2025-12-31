Мамука Мамулашвілі пояснив, як український фронт вистояв у 2025 році

Військовослужбовці 152-ї єгерської бригади ЗСУ. Фото: Reuters

Для українських військових 2025 рік був важким через нестачу зброї. Проте Росії не вдалося здійснити значного прориву.

Про це розповів командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі в ефірі Ранок.LIVE.

Росія не змогла зсунути фронт у 2025 році

"Був доволі важкий рік. Не було достатньо озброєння. 2025 рік відзначався політичним ігноруванням України з боку деяких країни. Проте фронт вистояв, Росія не змогла зсунути фронт, не змогла зробити прорив", — каже військовий.

Мамулашвілі зазначив, що Сили оборони України роблять те, що повинні — зупиняють агресора. А деякі інші країни, згодом зрозуміють, що їм доведеться захищатися самим, і це дає надію, що Україні будуть більше допомагати.

"Я вважаю, що 2026 рік буде роком перемоги для України й взагалі для вільного світу", — додав він.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Україна готова вивести свої війська з Донбасу, але назвав умову.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на заявив РФ про захоплення командного пункту в Гуляйполі.