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Главная Новости дня Неижпапа о протестах: подстрекательство людей во время войны играет на руку врагу

Неижпапа о протестах: подстрекательство людей во время войны играет на руку врагу

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 00:41
Неижпапа заявил, что подстрекательство людей играет на руку России
Алексей Неижпапа. Фото: Facebook командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы

Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что оценивать работу главнокомандующего ВСУ имеет право только президент. В то же время он подчеркнул, что подстрекательство людей во время войны раскалывает общество и играет на руку врагу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост вице-адмирала в Facebook.

Что сказал Неижпапа о протестах в Киеве и других городах

"Я служу украинскому народу уже 34 года. Руководил первыми применениями Байрактаров на морском направлении, принимал на вооружение Нептуны. Мы одними из первых начали использовать как морские, так и воздушные беспилотники, мы уничтожили много кораблей и стратегических объектов врага. Мы постоянно реформируемся, меняемся и совершенствуемся. И поэтому понимаем важность реформ и никогда не стоим на месте, — написал Неижпапа.

Он подчеркнул, что сомнения в Вооруженных силах Украины во время войны недопустимы. По его словам, ВСУ остаются одним из самых стойких государственных институтов и не позволили России реализовать ее планы.

"Враг не воплотил в жизнь ни одного из своих планов, мы почти ежедневно освобождаем наши территории и уничтожаем его стратегические объекты. Противник теряет личного состава в разы больше, чем мы. Поэтому считаю, что оценивать работу Главнокомандующего как руководителя ВСУ имеет право только Президент, как Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины", — отметил командующий ВМС.

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Неижпапа добавил, что подстрекательство людей во время войны раскалывает общество и играет на руку врагу. В заключение он призвал украинцев верить в Силы обороны и победу.

Командувач ВМС ЗСУ відреагував на протести в Україні
Пост Неижпапы. Фото: скриншот

Власти отреагировали на протесты

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве и других городах начались протесты после того, как Михаила Федорова на этой неделе отправили в отставку с поста министра обороны Украины, не включив в состав нового Кабмина.

Согласно официальным заявлениям, причиной стал конфликт между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В частности, из-за разного видения ведения войны. На этом фоне люди призывали вернуть Федорова, а Сырского отправить в отставку.

Уже вечером 18 июля, после трех дней акций, Федоров в своих соцсетях поблагодарил украинцев за надежду и добавил, что изменения обязательно будут. По его словам, диалог ведется.

Сразу после этого с видеообращением выступил президент Украины Владимир Зеленський, который рассказал, что разговаривал с Федоровым и Сирским. Он отметил, что прислушивается к людям и решения по поводу армии будут выработаны.

протесты Украина Александр Сырский
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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