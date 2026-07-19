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Головна Новини дня Неїжпапа про протести: підбурення людей під час війни грає на користь ворогу

Неїжпапа про протести: підбурення людей під час війни грає на користь ворогу

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 00:41
Неїжпапа заявив, що підбурення людей грають на користь Росії
Олексій Неїжпапа. Фото: Facebook Командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що оцінювати роботу головнокомандувача ЗСУ має право лише президент. Водночас він наголосив, що підбурення людей під час війни розколює суспільство і грає на руку ворога.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост віце-адмірала у Facebook.

Що сказав Неїжпапа про протести у Києві та інших містах

"Я служу українському народові вже 34 роки. Керував першими застосуваннями Байрактарів на морському напрямку, приймав на озброєння Нептуни. Ми одними з перших почали використовувати як морські, так і повітряні безпілотники, ми знищили багато кораблів та стратегічних об’єктів ворога. Ми постійно реформуємося, змінюємося і вдосконалюємося. І тому розуміємо важливість реформ та ніколи не стоїмо на місці", — написав Неїжпапа.

Він наголосив, що сумніви у Збройних силах України під час війни є неприпустимими. За його словами, ЗСУ залишаються однією з найстійкіших державних інституцій та не дозволили Росії реалізувати її плани.

"Ворог не втілив в життя жодного зі своїх планів, ми майже щодня вивільняємо наші території та знищуємо його стратегічні об’єкти. Противник втрачає особового складу в рази більше за нас. Тому вважаю, що оцінювати роботу Головнокомандувача, як керівника ЗСУ, має право лише Президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України", — зазначив командувач ВМС.

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Неїжпапа додав, що підбурення людей під час війни розколює суспільство та грає на користь ворогу. Резюмуючи він закликав українців вірити у Сили оборони та перемогу.

Командувач ВМС ЗСУ відреагував на протести в Україні
Пост Неїжпапи. Фото: скриншот

Влада відреагувала на протести

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві та інших містах почалися протести після того, як Михайла Федорова цього тижня відправили у відставку з посади міністра оборони України, не включивши до складу нового Кабміну.

Згідно офіційних заявив, причиною став конфлікт між Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зокрема через різне бачення ведення війни. На тлі цього люди закликали повернути Федорова, а Сирського відправити у відставку.

Вже ввечері 18 липня, після трьох днів акцій, Федоров у своїх соцмережах висловив подяку українцям за надію та додав, що зміни обов'язково будуть. За його словами, діалог є.

Одразу після цього з відеозверненням виступив Президент України Володимир Зеленський, який розповів, що говорив з Федоровим та Сирським. Він зазначив, що чує людей і рішення щодо армії будуть напрацьовані.

протести Україна Олександр Сирський
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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