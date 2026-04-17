Небольшой дождь и до +19 °С: прогноз погоды в Украине на завтра

В Украине в пятницу, 17 апреля, будет переменчивая погода. Синоптики прогнозируют дождь, в то же время температура воздуха местами прогреется до +19 °С.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

Прогноз от Укргидрометцентра

Завтра погода в большинстве регионов будет обусловлена атмосферным фронтом. Именно он вызовет небольшой дождь. Осадков не ожидается только в юго-восточной части, в поле повышенного давления.

Ветер завтра будет юго-западный. Он будет нести прохладный воздух со скоростью 5-10 м/с. Ночью синоптики прогнозируют +3...+8 °С, а днем ожидается +11...+16 °С в большинстве регионов. На Закарпатье и юго-востоке страны столбики термометров поднимутся до +14...+19 °С.

В то же время на высокогорье восточной части Закарпатской области есть угроза схода лавин. Синоптики предупреждают, что из-за оттепели и осадков объявлен третий уровень опасности.

Прогноз от Meteoprog

По данным Meteoprog, 17 апреля в западных областях Украины, а также на севере Левобережья будут небольшие дожди. В остальных регионах будет сухая погода без осадков.

Ветер ожидается преимущественно восточного направления, 5-10 м/с. Ночью температура воздуха будет в пределах +3...+9 °С. Днем синоптики прогнозируют +13...+18 °С, а в западных и северо-восточных областях ожидается +8...+13 °С.

