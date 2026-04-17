Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Невеликий дощ та до +19 °С: прогноз погоди в Україні на завтра

Невеликий дощ та до +19 °С: прогноз погоди в Україні на завтра

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 00:05
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 17 квітня, буде мінлива погода. Синоптики прогнозують дощ, водночас температура повітря подекуди прогріється до +19 °С.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Прогноз від Укргідрометцентру

Завтра погода у більшості регіонів буде зумовлена атмосферним фронтом. Саме він спричинить невеликий дощ. Опадів не очікується лише у південно-східній частині, в полі підвищеного тиску. 

Прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Вітер завтра буде південно-західний. Він нестиме прохолодне повітря зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі синоптики прогнозують +3...+8 °С, а вдень очікується +11...+16 °С у більшості регіонів. На Закарпатті та південному сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +14...+19 °С.

Водночас на високогір'ї східної частини Закарпатської області є загроза сходження лавин. Синоптики попереджають, що через відлигу та опади оголошено третій рівень небезпечності.

Попередження про небезпеку. Фото: скриншот

Прогноз від Meteoprog

За даними Meteoprog, 17 квітня у західних областях України, а також на півночі Лівобережжя будуть невеликі дощі. В інших регіонах буде суха погода без опадів.

Вітер очікується переважно східного напрямку, 5-10 м/с. Вночі температура повітря буде в межах +3…+9 °С. Вдень синоптики прогнозують +13…+18 °С, а в західних та північно-східних областях очікується +8…+13 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, 16 квітня Сонце було активним. Через це вже за кілька діб можлива потужна магнітна буря. Метеозалежні люди можуть відчувати головні болі, втому, дратівливість та виснаження.

Також ми писали про те, що синоптик Наталка Діденко спрогнозувала відчутне потепління в Україні. Вже з понеділка, 13 квітня, позначки термометра почали підійматися вгору. До кінця тижня погода в Україні має стати ще теплішою.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Укргідрометцентр дощ прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації