ДТП на остановке в Хмельницком — водитель под кайфом насмерть сбил троих женщин

Место ДТП. Фото: Хмельницкая областная прокуратура

В Хмельницком сообщено о подозрении водителю, который 18 ноября спровоцировал смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три женщины. Мужчине инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

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По данным следствия, 27-летний хмельнитчанин, управляя автомобилем BMW X6, сначала столкнулся с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта. Три женщины в возрасте 60, 56 и 53 года, стоявшие на остановке, погибли от полученных травм.

Изуродованный автомобиль. Фото: Хмельницкая областная прокуратура

Сообщается, что водитель был задержан на месте происшествия. После обследований в организме водителя был обнаружен алкоголь и наркотические вещества.

"Мужчине сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшего гибель нескольких человек", — отметили в прокуратуре.

Правоохранители добавили, что решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Напомним, трагедия на остановке в Хмельницком произошла утром 18 ноября. В полиции показали фото с места ДТП.

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