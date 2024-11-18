ДТП на зупинці у Хмельницькому — водій під кайфом на смерть збив трьох жінок

Місце ДТП. Фото: Хмельницька обласна прокуратура

У Хмельницькому повідомлено про підозру водію, котрий 18 листопада спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинули три жінки. Чоловіку інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

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За даними слідства, 27-річний хмельничанин, керуючи автомобілем BMW X6, спочатку зіткнувся з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого в’їхав у зупинку громадського транспорту. Три жінки віком 60, 56 та 53 роки, які стояли на зупинці, загинули від отриманих травм.

Понівечена автівка. Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Повідомляється, що водія було затримано на місці події. Після обстежень в організмі водія було виявлено алкоголь та наркотичні речовини.

"Чоловіку повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох людей", — зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці додали, що вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, трагедія на зупинці у Хмельницькому сталась вранці 18 листопада. У поліції показали фото з місця ДТП.

Раніше ми повідомляли, що в Україні зросла кількість дорожньо-транспортних пригод із загиблими та пораненими.