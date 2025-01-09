Туск ответил на скандальные заявления кандидата в президенты Польши Навроцкого касаемо Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: PAP/Leszek Szymański

Кандидат в президенты Польши от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину частью Европейского Союза или НАТО, пока не будут решены исторические вопросы. Однако он подчеркнул, что поляки поддерживали и продолжают поддерживать украинцев.

Свое заявление политик сделал в эфире Polsat News.

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Навроцкий подчеркнул, что страна, которая не берет на себя ответственность за преступления прошлого, в частности против 120 тысяч поляков, не может быть частью международных организаций.

"Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре — ни в Европейском союзе, ни в НАТО, — пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за жестокое преступление, совершенное против 120 тысяч её соседей, не может быть частью международных альянсов", — заявил он. При этом политик подчеркнул, что поляки поддерживали и продолжают поддерживать украинцев.

На заявление Навроцкого отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети Х, упрекнув лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского за высказывания кандидата в президенты от этой политической силы.

"Господин Качиньский, ваш кандидат Кароль Навроцкий заявил, что не видит места для Украины в НАТО. Помните, какой президент больше всего поддерживал Украину в этом вопросе? А кто больше всего против? Вам не стыдно?" — написал премьер-министр Польши.

Сообщение Туска в Х

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подверг жесткой критике действия украинских военных, которые прикрепили флаги УПА к бронетранспортерам Rosomak. Их Украина получила от Польши во время полномасштабной войны.

А польский депутат Витольд Туманович хочет запретить въезд в страну украинским военным.