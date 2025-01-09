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Навроцький проти вступу України в ЄС і НАТО — Туск відповів

9 січня 2025 23:21
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Туск відповів на скандальні заяви кандидата у президенти Польщі Навроцького щодо України
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: PAP/Leszek Szymański
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Кандидат у президенти Польщі від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький заявив, що не бачить Україну частиною Європейського Союзу чи НАТО, доки не буде вирішено історичні питання. Проте він наголосив, що поляки підтримували та продовжують підтримувати українців.

Свою заяву політик зробив в ефірі Polsat News.

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Навроцький наголосив, що країна, яка не бере відповідальності за злочини минулого, зокрема проти 120 тисяч поляків, не може стати частиною міжнародних організацій.

"Сьогодні я не бачу Україну в жодній структурі — ні в Євросоюзі, ні в НАТО, — поки не буде вирішено таких важливих для поляків цивілізаційних питань. Країна, яка не може відповісти за жорстокий злочин, скоєний проти 120 тисяч її сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", — сказав він. Водночас політик наголосив, що поляки підтримували та продовжують підтримувати українців.

На заяву Навроцького відреагував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у соціальній мережі Х, присоромивши лідера партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського за висловлення кандидата в президенти від цієї політичної сили.

"Пане Качинський, ваш кандидат Кароль Навроцький заявив, що не бачить місця для України в НАТО. Пам’ятаєте, який президент найбільше підтримував Україну в цьому питанні? А хто найбільше проти? Вам не соромно?" — написав прем’єр-міністр Польщі.

Туск Навроцький ЄС та НАТО
Повідомлення Туска в Х

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш жорстко розкритикував дії українських військових, які прикріпили прапори УПА до бронетранспортерів Rosomak. Їх Україна отримала від Польщі під час повномасштабної війни.

А польський депутат Вітольд Туманович хоче заборонити в'їзд в країну українським військовим.

Польща НАТО вибори Україна політики ЄС Дональд Туск

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