Сырский заявил, что обучение воинов должны быть под землей

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел ежемесячное совещание по подготовке военных. Он отметил, что учения должны проводиться под землей, чтобы сохранить жизнь бойцов во время ударов РФ.

Об этом Сырский сообщил в среду, 30 июля, в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Сырский о подготовке военных

"Качество подготовки — основа устойчивости наших войск, и это направление деятельности Вооруженных сил должно оставаться для нас приоритетным. Акцентировал на этом внимание во время ежемесячного совещания по вопросам подготовки", — написал Сырский.

А также отметил, что во время совещания заслушал доклад заместителя начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка, ответственного за направление подготовки.

Сырский сообщил, что в соответствии с обновленным изданием программы БОВП, продолжительность курса базовой общевойсковой подготовки теперь — 51 сутки. Также добавлено время на обучение по противодействию ударным дронам, по огневой и инженерной подготовке, выживанию в окопных условиях.

Кроме того, обновлена также программа адаптации и доподготовки военнослужащих к ведению боевых действий по прибытии из учебных центров в воинские части.

"Современная война требует гибкости и быстрого внедрения новаций, в том числе и в сфере профессионального обучения персонала. Поэтому, в частности, будем разворачивать повышение квалификации военнослужащих на легком автотранспорте", — сообщил Сырский.

Сырский об ударах РФ по полигонам

Во время совещания обсудили также состояние подготовки самого инструкторско-преподавательского состава учебных центров, повышение их квалификации и аспекты обучения наших инструкторов на территории стран-партнеров.

Отдельно Сырский отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.

Он отметил, что в зоне риска ударов вражеских ракет и дронов — вся Украина. Поэтому, по его мнению, учебный процесс должен быть максимально переведен под землю.

"Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно", — отметил Главнокомандующий ВСУ.

А также добавил, что сейчас продолжается работа по созданию Школы подготовки инструкторов, в чем Вооруженным силам способствует благотворительный фонд "Вернись живым".

"Это пример партнерства гражданского общества и армии, который следует развивать и масштабировать. Таким образом профинансировано строительство трех профессиональных школ подготовки — БпЛА, РНК и РЭБ.

Еще раз подчеркиваю: главное — это люди, их обученность, их безопасность, их жизни. Чем лучше будет подготовка наших воинов, тем более защищенными будут и они сами, и вся наша страна", — подытожил Сырский.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Напомним, что недавно Сырский сообщил о наступательных действиях российских оккупантов на Запорожском направлении.

Ранее Сырский провел телефонный разговор с Генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером — обсудили ситуацию на поле боя.