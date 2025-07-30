Сирський заявив, що навчання воїнів має бути під землею

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів щомісячну нараду щодо підготовки військових. Він зазначив, що навчання мають проводитися під землею, аби зберегти життя бійців під час ударів РФ.

Про це Сирський повідомив у середу, 30 липня, у Facebook.

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Сирський про підготовку військових

"Якість підготовки — основа стійкості наших військ, і цей напрям діяльності Збройних сил має залишатися для нас пріоритетним. Акцентував на цьому увагу під час щомісячної наради з питань підготовки", — написав Сирський.

А також зазначив, що під час наради заслухав доповідь заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка, відповідального за напрям підготовки.

Сирський повідомив, що відповідно до оновленого видання програми БЗВП, тривалість курсу базової загальновійськової підготовки тепер — 51 доба. Також додано час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки, виживання в окопних умовах.

Крім того, оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин.

"Сучасна війна вимагає гнучкості та швидшого запровадження новацій, зокрема й у сфері фахового навчання персоналу. Відтак, зокрема, розгортатимемо підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті", — поінформував Сирський.

Сирський про удари РФ по полігонах

Під час наради обговорили також стан підготовки самого інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів, підвищення їхньої кваліфікації та аспекти навчання наших інструкторів на території країн-партнерів.

Окремо Сирський наголосив на неухильному дотриманні вимог безпеки на полігонах та в навчальних центрах.

Він наголосив, що у зоні ризику ударів ворожих ракет і дронів — вся Україна. Тому, на його думку, навчальний процес має бути максимально переведений під землю.

"Реагувати на сигнали повітряної тривоги та появу розвідувальних безпілотників необхідно миттєво", — зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

А також додав, що наразі триває робота зі створення Школи підготовки інструкторів, у чому Збройним силам сприяє благодійний фонд "Повернись живим".

"Це приклад партнерства громадянського суспільства та армії, який варто розвивати і масштабувати. Таким чином профінансовано будівництво трьох фахових шкіл підготовки — БпЛА, РНК і РЕБ.

Ще раз наголошую: головне — це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна", — підсумував Сирський.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Сирський повідомив про наступальні дії російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Раніше Сирський провів телефонну розмову з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром — обговорили ситуацію на полі бою.