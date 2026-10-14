Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко: вновь мобилизованные россияне прибывают на фронт

Российские оккупанты. Фото: российские СМИ

Россия продолжает пополнять свои войска вновь мобилизованными военнослужащими, которые прибывают на фронт, в частности на Покровское направление. В то же время в Национальной гвардии Украины считают, что при условии должной организации обороны это не приведет к значительному продвижению российских сил.

Командующий Национальной гвардией Украины, генерал-майор Александр Пивненко в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Как вновь мобилизованные россияне влияют на ситуацию на фронте

По словам военного, российские новомобилизованные уже прибывают в подразделения, а также происходят ротации личного состава. В частности, пополнение ожидают и на Покровском направлении.

В то же время в Нацгвардии подчеркивают, что результат боевых действий зависит не только от количества военных, но и от организации обороны, слаженности бригад и подготовки личного состава.

"Если построена нормальная система обороны и она работает, и бригада, и командир, и каждый военнослужащий понимает, в каком направлении ему нужно действовать, как нужно действовать и что делать, то все будет хорошо. Мы их остановим", — отметил командующий Нацгвардией.

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Он также выразил уверенность, что даже в случае локальных прорывов украинские силы смогут стабилизировать ситуацию. По его словам, России понадобится примерно три года, чтобы захватить Донбасс, а захват Славянска и Краматорска до конца года он назвал маловероятным.

Украина привлекает иностранцев в Национальную гвардию

Представитель Нацгвардии признал, что нехватка личного состава остается проблемой. Для ее решения, в частности, создали центр рекрутинга иностранцев. По его словам, отдельные центры работают в структурах Национальной гвардии и Министерства обороны Украины.

"В основном, преимущественно идут колумбийцы. У нас там очень отлаженная, неплохая система, и мы будем над этим работать, чтобы решить этот вопрос. Конечно, там проходит определенная подготовка, определенная переподготовка или слаживание, и только тогда мы их принимаем. Нет смысла брать неподготовленных", — отметил Александр Пивненко.

Генерал-майор отметил, что подготовленные иностранные бойцы уже принимали участие в боевых действиях, в частности в зачистке Купянска.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия отправляет на фронт недостаточно подготовленных военных, пытаясь компенсировать потери личного состава. По словам военного эксперта Ивана Тимочко, такая практика сказывается на боеспособности российских подразделений.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что оборона Славянска усиливается на фоне угрозы российского наступления в Донецкой области. Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал о ситуации на этом направлении и мерах по усилению обороны города.