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Россия отправляет на фронт неподготовленных военных: Тимочко

Ua ru
8 октября 2026 14:26
Эксклюзив
Тимочко заявил о неготовности резервов РФ и проблемах с логистикой
Российские военные. Фото: российские СМИ

Российская армия перебрасывает на фронт резервы, часть которых проходит лишь две-три недели подготовки перед отправкой в зону боевых действий. При этом на юге Украины войска РФ преимущественно пытаются удерживать занятые позиции, а удары Сил обороны существенно осложнили логистику оккупантов в регионе.

Об этом глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал в эфире Ранок.LIVE, передает портал Новини.LIVE.

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Россия перебрасывает резервы с полигонов

По словам Тимочко, на восточных направлениях российские войска вынуждены растягивать свои силы вдоль линии фронта. Для пополнения подразделений командование РФ перебрасывает резервы непосредственно с полигонов.

Часть таких военнослужащих перед отправкой на фронт проходит лишь две-три недели подготовки. Спикер считает, что этого недостаточно для надлежащего обучения личного состава.

"Этот ресурс, который забирают с полигонов, не обучен, не подготовлен. Он предназначен для того, чтобы принять на себя первый удар и там быть уничтоженным", — объяснил Тимочко.

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Проблемы россиян на юге

Тимочко заявил, что на юге Украины российские войска сейчас сосредоточены преимущественно на удержании своих позиций, а не на наращивании наступательного потенциала.

Одной из проблем оккупантов он назвал логистику, которую ослабили украинские удары беспилотниками.

По словам Тимочко, это касается, в частности, логистических возможностей россиян во временно оккупированном Крыму, Черном и Азовском морях.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате российского удара по рейсовому автобусу в Краматорске погибли 33 человека, еще 18 получили ранения.

Также Новини.LIVE писал, что российские войска столкнулись с проблемами снабжения оккупированного Крыма и юга Украины.

армия военные война в Украине армия РФ боевые действия
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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