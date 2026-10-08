Тимочко заявив про непідготовлені резерви РФ та проблеми з логістикою

Російські військові. Фото: росЗМІ

Російська армія перекидає на фронт резерви, частина яких проходить лише два-три тижні підготовки перед відправленням у зону бойових дій. При цьому на півдні України війська РФ переважно намагаються утримувати зайняті позиції, а удари Сил оборони суттєво ускладнили логістику окупантів у регіоні.

Про це голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів в ефірі Ранок.LIVE, передає портал Новини.LIVE.

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Росія перекидає резерви з полігонів

За словами Тимочка, на східних напрямках російські війська змушені розтягувати свої сили вздовж лінії фронту. Для поповнення підрозділів командування РФ перекидає резерви безпосередньо з полігонів.

Частина таких військових перед відправленням на фронт проходить лише два-три тижні підготовки. Спікер вважає, що цього недостатньо для належного навчання особового складу.

"Цей ресурс, який забирається з полігонів, не навчений, не підготовлений. Він призначений для того, щоб прийняти на себе перший удар і там бути стертим", — пояснив Тимочко.

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Проблеми росіян на півдні

Тимочко заявив, що на півдні України російські війська наразі зосереджені переважно на утриманні своїх позицій, а не на нарощуванні наступального потенціалу.

Однією з проблем окупантів він назвав логістику, яку послабили українські удари безпілотниками.

За словами Тимочка, це стосується, зокрема, логістичних можливостей росіян у тимчасово окупованому Криму, Чорному та Азовському морях.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російського удару по рейсовому автобусу в Краматорську загинули 33 людини, ще 18 дістали поранення.

Також Новини.LIVE писав, що російські війська зіткнулися з проблемами постачання до окупованого Криму та півдня України.