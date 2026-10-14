Командувач Нацгвардії Олександр Півненко: новомобілізовані росіяни прибувають на фронт

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Росія продовжує поповнювати свої війська новомобілізованими військовими, які прибувають на фронт, зокрема на Покровський напрямок. Водночас у Національній гвардії України вважають, що за умови належно організованої оборони це не призведе до значного просування російських сил.

Командувач Національної гвардії України, генерал-майор Олександр Півненко в інтервʼю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповец.

Реклама

Як новомобілізовані росіяни впливають на ситуацію на фронті

За словами військового, російські новомобілізовані вже прибувають до підрозділів, а також відбуваються ротації особового складу. Зокрема, поповнення очікують і на Покровському напрямку.

Водночас у Нацгвардії наголошують, що результат бойових дій залежить не лише від кількості військових, а й від організації оборони, злагодженості бригад і підготовки особового складу.

"Якщо є побудована нормальна система оборони і вона працююча, і бригада, і командир, і кожний військовослужбовець розуміє за напрямками, що йому треба діяти, як треба діяти і що робити, то все буде добре. Ми їх зупинимо", — зазначив командувач Нацгвардії.

Читайте також:

Він також висловив упевненість, що навіть у разі локальних проривів українські сили зможуть стабілізувати ситуацію. За його словами, Росії знадобиться приблизно три роки, аби захопити Донбас, а захоплення Слов’янська та Краматорська до кінця року він назвав малоймовірним.

Україна залучає іноземців до Нацгвардії

Представник Нацгвардії визнав, що нестача особового складу залишається проблемою. Для її розв’язання, зокрема, створили центр рекрутингу іноземців. За його словами, окремі центри працюють у системах Національної гвардії та Міністерства оборони України.

"В основному, переважно ідуть колумбійці. У нас там дуже налагоджена, непогана система і ми будемо над цим працювати, щоб закривати це питання. Звісно, певна підготовка, певна перепідготовка там відбувається або злагодження і тоді ми пускаємо. Нема сенсу непідготовленого", — зазначив Олександр Півненко.

Генерал-майор зазначив, що підготовлені іноземні бійці вже брали участь у бойових діях, зокрема в зачистці Куп’янська.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Росія відправляє на фронт недостатньо підготовлених військових, намагаючись компенсувати втрати особового складу. За словами військового експерта Івана Тимочка, така практика впливає на боєздатність російських підрозділів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що оборона Слов’янська посилюється на тлі загрози російського наступу на Донеччині. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко розповів про ситуацію на цьому напрямку та заходи для посилення оборони міста.