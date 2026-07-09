НАТО усилило защиту стран Балтии и разрешило сбивать опасные цели

Истребители. Иллюстративное фото: Reuters

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

НАТО изменило формат миссии по патрулированию воздушного пространства "Baltic Air Policing", предоставив истребителям более широкие полномочия. Теперь пилоты Альянса могут не только сопровождать самолеты, но и уничтожать объекты, представляющие угрозу.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа во время саммита НАТО в Анкаре, передает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Что изменится в миссии НАТО

Миссия Baltic Air Policing, действовавшая с 2004 года, была переведена из формата воздушного патрулирования в формат полноценной воздушной обороны. Это означает, что истребители Альянса получили больше возможностей для реагирования на опасные ситуации в воздухе.

Ранее задачей миссии было обнаружение, сопровождение и контроль военных самолетов вблизи Литвы, Латвии и Эстонии. У этих стран нет собственных истребителей, поэтому их воздушное пространство защищают союзники по НАТО.

По словам Науседы, нынешняя ситуация в регионе уже не соответствует условиям мирного времени.

"То, что происходит сегодня, уже не является полностью мирной обстановкой", — заявил президент Литвы.

Почему миссию усилили

В этом году истребители НАТО впервые применили оружие во время выполнения задач в рамках операции Baltic Air Policing. Над Эстонией и Латвией они сбили беспилотники, которые, по предварительным оценкам, были украинскими и случайно пересекли границу стран Балтии.

В НАТО отметили, что ранее в рамках этой миссии оружие для защиты воздушного пространства Альянса не использовалось.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что обновленный формат позволит быстрее реагировать на воздушные угрозы и сделает действия союзников более гибкими.

Как работает Baltic Air Policing

В настоящее время истребители миссии поднимаются в воздух каждый раз, когда российские военные самолеты приближаются к воздушному пространству стран Балтии над международными водами — от Калининградской области до Финского залива.

После оккупации Россией Крыма в 2014 году миссию расширили. Сейчас в ней участвуют более десяти истребителей, которые страны НАТО поочередно направляют в регион. Авиация базируется на двух военных аэродромах в странах Балтии.

Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что случайное падение украинских беспилотников на территории стран НАТО из-за отклонения от курса является допустимым риском. По его словам, это небольшая цена за эффективные удары Украины по военным и энергетическим объектам России.

Новини.LIVE писали, что второй день саммита НАТО в Анкаре завершился рядом важных договоренностей для Украины. Союзники согласовали дальнейшую оборонную поддержку, развитие совместного военного производства и сотрудничество в сфере беспилотных технологий, а также подтвердили выделение 70 млрд евро помощи на 2026 год. Украинская делегация в ходе встреч с представителями США, ЕС, Польши, Южной Кореи и других партнеров обсудила дальнейшие шаги по оказанию поддержки.