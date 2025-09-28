Альянс усилит группировку в Балтийском море, чтобы предупредить появление вражеских дронов в небе стран НАТО

Бойцы НАТО. Иллюстративное фото: Reuters

НАТО заявила 27 сентября, что усиливает свою миссию в Балтийском море, присылая фрегат противовоздушной обороны и другие средства. Это произошло на фоне вторжения дронов в Дании.

Какие задачи усиления НАТО в Балтийском море

НАТО "введет усиленную бдительность, используя новые многопрофильные ресурсы в регионе Балтийского моря", говорится в заявлении Альянса. Там отметили, что новые ресурсы включают "платформы разведки, наблюдения и рекогносцировочных средств, а также по меньшей мере один фрегат противовоздушной обороны".

Представитель НАТО заявил, что они не будут предоставлять подробностей о том, какие страны предоставят дополнительные ресурсы.

Новые средства усилят миссию НАТО "Балтийский страж", начатую в январе в ответ на ряд инцидентов, в которых были повреждены силовые кабели, телекоммуникационные линии и газопроводы на дне Балтийского моря.

Страны НАТО уже развернули фрегаты, патрульные самолеты и военно-морские беспилотники в рамках миссии для защиты критически важной инфраструктуры.

Напомним, из-за инцидентов с дронами в Европе министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что угроза от дронов является "высокой" и что страна привлечет полицейских к защите от БпЛА.

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил НАТО и Европейский Союз, что "любая агрессия против РФ будет встречена решительным ответом".