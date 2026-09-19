Настоящий боевой генерал: Буданов поздравил своего сослуживца-разведчика

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Глава Офиса президента Кирилл Буданов поздравил с днём рождения генерала украинской разведки, не назвав его имени. Он назвал военного своим соратником, специалистом и государственным деятелем и отметил его профессионализм на службе.

Об этом Буданов сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

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Кирилл Буданов поздравил генерала украинской разведки с днем рождения. В своём сообщении он охарактеризовал военного как настоящего боевого генерала. Буданов назвал его соратником, специалистом и государственным деятелем. Он сказал, что служба генерала является примером высочайшего профессионализма.

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