Справжній бойовий генерал: Буданов привітав побратима-розвідника

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав із днем народження генерала української розвідки, не назвавши його імені. Він назвав військового своїм побратимом, фахівцем і державником та відзначив його професіоналізм у службі.

Про це Буданов повідомив у своєму Facebook, передає Новини.LIVE.

Реклама

Буданов привітав побратима-розвідника

Кирило Буданов привітав генерала української розвідки з днем народження. У своєму повідомленні він охарактеризував військового як справжнього бойового генерала. Він назвав його побратимом, фахівцем і державником, а також сказав, що служба генерала є прикладом найвищого професіоналізму.

У привітанні керівник Офісу президента побажав розвіднику міцного здоров'я та нових успішних операцій. Також Кирило Буданов побажав своєму побратиму спільної перемоги України.

"Сьогодні свій день народження святкує справжній бойовий генерал української розвідки — побратим, фахівець, державник. Пане генерале, Ваше життя та служба — приклад найвищого професіоналізму.

Бажаю міцного здоров'я, невичерпного ресурсу, нових успішних операцій та нашої спільної Перемоги.

Честь! Слава Україні!", — написав очільник ОП в своєму Facebook.

Читайте також:

Новина доповнюється...