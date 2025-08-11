Зеленский поговорил с принцем Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский и Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд. Фото: ОПУ

В понедельник, 11 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. Во время общения лидер Украины подчеркнул, что сейчас настал момент, когда есть реальный шанс достичь мира.

О деталях разговора президент Зеленский сообщил в Telegram.

Во время разговора с Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом Зеленский проинформировал о контактах с партнерами, а также о дипломатической работе для окончания войны.

Глава государства отметил, что фактически круглосуточно продолжается коммуникация с лидерами, украинская сторона на постоянной связи.

"Сейчас наступил момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность — гарантированной. Это важно не только для Украины — для каждой европейской страны.

Мы одинаково видим опасность в любых решениях, принятых без Украины и Европы. Спасибо Мухаммаду бин Салману Аль Сауду за абсолютно четкую поддержку этой позиции и за готовность приложить усилия ради мира", — сказал Зеленский.

Во время общения стороны договорились, что команды будут координировать все необходимые усилия.

Также президент Украины и Наследный принц Саудовской Аравии говорили о совместных проектах, которые дадут силы обоим государствам — команды будут работать над всеми деталями.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Отметим, что сегодня, 11 августа, Зеленский поговорил с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Кроме того, глава государства рассказал о ряде новых решений, в частности об увеличении финансирования ВСУ.