Зеленський поговорив з прем’єром Індії — деталі

У понеділок, 11 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Сторони обговорили останні атаки РФ на Україну та санкції проти країни-агресорки.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський провів розмову з прем’єром Індії — деталі

"Тривала розмова з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Детально обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом. Вдячний пану премʼєр-міністру за теплі слова підтримки наших людей", — повідомив президент.

А також додав, що поінформував Моді про російські атаки на наші міста й села, про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі.

"Десятки людей постраждали. Свідомий удар російськими бомбами по звичайній міській забудові. І це в той час, коли нарешті зʼявилася дипломатична можливість закінчити війну. Замість того, щоб продемонструвати свою готовність до припинення вогню, Росія показує тільки бажання продовжувати окупацію та вбивства", — зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив, що Індія підтримує наші мирні зусилля й поділяє позицію "все, що стосується України, має вирішуватися за участі України". Інші формати не дадуть результату.

Також сторони детально говорили про санкції проти Росії. Президент України відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, щоб зменшувати її потенціал та здатність фінансувати продовження цієї війни.

"Важливо, щоб зараз кожен лідер, який має відчутні важелі впливу на Росію, надсилав Москві відповідні сигнали. Домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами", — резюмував лідер України.

Нещодавно стало відомо, чи продовжує Індія купувати російську нафту.

Раніше Росія та Індія підтвердили стратегічне партнерство після рішення Трампа підняти мито на індійський імпорт.