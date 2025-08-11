Зеленский поговорил с премьером Индии — детали

Зеленский обсудил с премьером Индии санкции против РФ — детали
В понедельник, 11 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили последние атаки РФ на Украину и санкции против страны-агрессора.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Продолжился разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Подробно обсудили все важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и дипломатической ситуации в целом. Благодарен господину премьер-министру за теплые слова поддержки наших людей", — сообщил президент.
А также добавил, что проинформировал Моди о российских атаках на наши города и села, о вчерашнем обстреле автобусной станции в Запорожье.
"Десятки людей пострадали. Сознательный удар российскими бомбами по обычной городской застройке. И это в то время, когда наконец-то появилась дипломатическая возможность закончить войну. Вместо того чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства", — отметил Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что Индия поддерживает наши мирные усилия и разделяет позицию "все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины". Другие форматы не дадут результата.
Также стороны подробно говорили о санкциях против России. Президент Украины отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение этой войны.
"Важно, чтобы сейчас каждый лидер, который имеет ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы. Договорились запланировать личную встречу в сентябре на Генассамблее ООН и проработать обмен визитами", — резюмировал лидер Украины.
Недавно стало известно, продолжает ли Индия покупать российскую нефть.
Ранее Россия и Индия подтвердили стратегическое партнерство после решения Трампа поднять пошлины на индийский импорт.
