Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с премьером Индии санкции против РФ — детали

Зеленский обсудил с премьером Индии санкции против РФ — детали

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 17:13
Зеленский поговорил с премьером Индии — детали
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В понедельник, 11 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили последние атаки РФ на Украину и санкции против страны-агрессора.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский провел разговор с премьером Индии — детали

"Продолжился разговор с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Подробно обсудили все важные вопросы и двустороннего сотрудничества, и дипломатической ситуации в целом. Благодарен господину премьер-министру за теплые слова поддержки наших людей", — сообщил президент.

А также добавил, что проинформировал Моди о российских атаках на наши города и села, о вчерашнем обстреле автобусной станции в Запорожье.

"Десятки людей пострадали. Сознательный удар российскими бомбами по обычной городской застройке. И это в то время, когда наконец-то появилась дипломатическая возможность закончить войну. Вместо того чтобы продемонстрировать свою готовность к прекращению огня, Россия показывает только желание продолжать оккупацию и убийства", — отметил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Индия поддерживает наши мирные усилия и разделяет позицию "все, что касается Украины, должно решаться с участием Украины". Другие форматы не дадут результата.

Также стороны подробно говорили о санкциях против России. Президент Украины отметил, что нужно ограничивать экспорт российских энергоносителей, в частности нефти, чтобы уменьшать ее потенциал и способность финансировать продолжение этой войны.

"Важно, чтобы сейчас каждый лидер, который имеет ощутимые рычаги влияния на Россию, посылал Москве соответствующие сигналы. Договорились запланировать личную встречу в сентябре на Генассамблее ООН и проработать обмен визитами", — резюмировал лидер Украины.

Зеленський Індія
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Недавно стало известно, продолжает ли Индия покупать российскую нефть.

Ранее Россия и Индия подтвердили стратегическое партнерство после решения Трампа поднять пошлины на индийский импорт.

Владимир Зеленский санкции против России Индия война в Украине Нарендра Моди
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации