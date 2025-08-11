Відео
Головна Новини дня Збільшення фінансування ЗСУ — Зеленський ухвалив низку рішень

Збільшення фінансування ЗСУ — Зеленський ухвалив низку рішень

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 16:53
Зеленський розповів про низку нових рішень
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У понеділок, 11 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Глава держави доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, а також реалізувати низку інших рішень.

Про це лідер України повідомив у Telegram.



Зеленський про ряд нових рішень

"Провів Ставку. Саме про ті питання, які підняли наші воїни на фронті та які я доручав урядовцям пропрацювати. Є рішення", — повідомив глава держави.

Отже, серед ухвалених президентом рішень:

  • Перше — рішення щодо пікапів, квадроциклів та іншої такої техніки, яку тепер можна буде закуповувати за кошти прямого фінансування бойовим бригадам.

"Це працюватиме так само як кошти бригадам на закупівлю безпілотників. Забезпечуємо можливість купівлі не тільки нових пікапів, але й тих, що вже були у вжитку. Це саме те, що говорили в кожній бригаді. На тижні урядовці формалізують рішення в документах, і щоб уже в серпні зʼявилася ця можливість", — пояснив Зеленський.

  • Друге — лідер доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів, і так, щоб це було справедливо — щоб бригади отримали дійсно більше можливостей.

"Оновлені правила: 7 мільйонів гривень бригаді з розрахунку на кожен батальйон, який бере участь у бойових діях, тобто це зростання на десятки мільйонів гривень", — поінформував президент.

  • Третє —  президент доручив значно спростити та цифровізувати списання майна. Уряд змінить відповідні документи, тож буде більше можливостей у командирів корпусів, у командирів бригад. Також буде скорочено терміни списання.

Ще одне чутливе питання — щодо процедури нагородження. Зеленський доручив максимально скоротити процедури, прибрати зайві погодження та бюрократію, будуть модернізовані документи про нагороду.

Глава держави зазначив, що Міністерство оборони напрацювало пропозиції, як це зробити та що скоротити, і вже найближчим часом будуть реалізовані зміни. Міністр оборони Денис Шмигаль представить усі деталі.

"Також на Ставці були доповіді щодо деяких інших питань, які обговорювались із комбатами під час моїх поїздок на Харківщину та Сумщину. Памʼятаємо все, що було озвучено. Рішення готуємо", — резюмував президент.

Зеленський Ставка
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Нагадаємо, що у понеділок, 11 серпня, Володимир Зеленський розповів про ситуацію на полі бою.

Раніше Зеленський після удару РФ по Запоріжжю заявив, що Росія не робить жодних кроків до миру.

Володимир Зеленський ЗСУ Ставка верховного головнокомандувача війна в Україні українські військові
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
