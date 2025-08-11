Зеленский рассказал о ряде новых решений

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В понедельник, 11 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Глава государства поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений, а также реализовать ряд других решений.

Об этом лидер Украины сообщил в Telegram.

Зеленский о ряде новых решений

"Провел Ставку. Именно о тех вопросах, которые подняли наши воины на фронте и которые я поручал чиновникам проработать. Есть решения", — сообщил глава государства.

Итак, среди принятых президентом решений:

Первое — решение о пикапах, квадроциклах и другой такой технике, которую теперь можно будет закупать за средства прямого финансирования боевым бригадам.

"Это будет работать так же как средства бригадам на закупку беспилотников. Обеспечиваем возможность покупки не только новых пикапов, но и тех, что уже были в употреблении. Это именно то, что говорили в каждой бригаде. На неделе чиновники формализуют решение в документах, и чтобы уже в августе появилась эта возможность", — объяснил Зеленский.

Второе — лидер поручил значительно увеличить финансирование для боевых подразделений, и так, чтобы это было справедливо — чтобы бригады получили действительно больше возможностей.

"Обновленные правила: 7 миллионов гривен бригаде из расчета на каждый батальон, который участвует в боевых действиях, то есть это рост на десятки миллионов гривен", — проинформировал президент.

Третье — президент поручил значительно упростить и цифровизировать списание имущества. Правительство изменит соответствующие документы, поэтому будет больше возможностей у командиров корпусов, у командиров бригад. Также будут сокращены сроки списания.

Еще один чувствительный вопрос — относительно процедуры награждения. Зеленский поручил максимально сократить процедуры, убрать лишние согласования и бюрократию, будут модернизированы документы о награде.

Глава государства отметил, что Министерство обороны наработало предложения, как это сделать и что сократить, и уже в ближайшее время будут реализованы изменения. Министр обороны Денис Шмыгаль представит все детали.

"Также на Ставке были доклады по некоторым другим вопросам, которые обсуждались с комбатами во время моих поездок в Харьковскую и Сумскую области. Помним все, что было озвучено. Решение готовим", — резюмировал президент.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

