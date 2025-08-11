Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Настав момент для миру — Зеленський поговорив з принцом Аравії

Настав момент для миру — Зеленський поговорив з принцом Аравії

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 17:37
Зеленський поговорив з принцом Саудівської Аравії
Президент України Володимир Зеленський та Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман Аль Сауд. Фото: ОПУ

У понеділок, 11 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Під час спілкування лідер України наголосив, що зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру.

Про деталі розмови президент Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський поговорив з принцом Саудівської Аравії

Під час розмови з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом Зеленський поінформував про контакти з партнерами, а також про дипломатичну роботу для закінчення війни.

Глава держави зазначив, що фактично цілодобово триває комунікація з лідерами, українська сторона на постійному зв’язку.

"Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир повинен бути чесним і стійким, а безпека — гарантованою. Це важливо не лише для України — для кожної європейської країни.

Ми однаково бачимо небезпеку в будь-яких рішеннях, ухвалених без України та Європи. Дякую Мухаммаду бін Салману Аль Сауду за абсолютно чітку підтримку цієї позиції та за готовність докласти зусиль заради миру", — сказав Зеленський.

Під час спілкування сторони домовилися, що команди координуватимуть усі необхідні зусилля.

Також президент України та Спадкоємний принц Саудівської Аравії  говорили про спільні проєкти, які дадуть сили обом державам — команди працюватимуть над усіма деталями.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Зазначимо, що сьогодні, 11 серпня, Зеленський поговорив з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Крім того, глава держави розповів про низку нових рішень, зокрема щодо збільшення фінансування ЗСУ.

Володимир Зеленський Україна Саудівська Аравія війна в Україні мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації