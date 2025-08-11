Зеленський поговорив з принцом Саудівської Аравії

Настав момент для миру — Зеленський поговорив з принцом Аравії
У понеділок, 11 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом Королівства Саудівська Аравія Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Під час спілкування лідер України наголосив, що зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру.
Про деталі розмови президент Зеленський повідомив у Telegram.
Під час розмови з Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом Зеленський поінформував про контакти з партнерами, а також про дипломатичну роботу для закінчення війни.
Глава держави зазначив, що фактично цілодобово триває комунікація з лідерами, українська сторона на постійному зв’язку.
"Зараз настав момент, коли є реальний шанс досягти миру. Але мир повинен бути чесним і стійким, а безпека — гарантованою. Це важливо не лише для України — для кожної європейської країни.
Ми однаково бачимо небезпеку в будь-яких рішеннях, ухвалених без України та Європи. Дякую Мухаммаду бін Салману Аль Сауду за абсолютно чітку підтримку цієї позиції та за готовність докласти зусиль заради миру", — сказав Зеленський.
Під час спілкування сторони домовилися, що команди координуватимуть усі необхідні зусилля.
Також президент України та Спадкоємний принц Саудівської Аравії говорили про спільні проєкти, які дадуть сили обом державам — команди працюватимуть над усіма деталями.
Зазначимо, що сьогодні, 11 серпня, Зеленський поговорив з Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Крім того, глава держави розповів про низку нових рішень, зокрема щодо збільшення фінансування ЗСУ.
