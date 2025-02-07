На Закарпатье судили парней, которые издевались над несовершеннолетней в 2021 году

Решение суда. Иллюстративное фото: unplash

В Закарпатской области судили трех парней, которые совершили сексуальное насилие над 14-летней девушкой в 2021 году. Все обвиняемые получили срок заключения.

Об этом сообщила пресс-служба юридической компании "Міллер", которая представляет интересы пострадавшей.

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Детали дела

В 2021 году трое подростков в селе Верхние Ворота на Закарпатье заманили 14-летнюю знакомую в подвал, где издевались над ней и сняли это на видео. В марте 2023 года суд назначил им условный срок. В то же время выяснилось, что во время судебного процесса были нарушены права девочки.

Сторона защиты подала апелляцию, чтобы суд принял решение о лишении свободы обвиняемых.

Решение суда

Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы всем трем обвиняемым. Также нет никаких оснований для освобождения обвиняемых от наказания с испытательным сроком.

Кроме того, было выплачено моральную школу: из заявленных 450 тысяч гривен с обвиняемых взыскано 300 тысяч гривен, поскольку часть обвиняемые уже возместили.

Напомним, в Харькове военнослужащий Нацгвардии поджег три авто ВСУ, его судили.

А в Полтаве судили фитнес-тренера, который неоднократно ругался в сторону работников ТЦК и даже плюнул в одного из них.