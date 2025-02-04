Військовий виманював гроші у дружини захисника — що вирішив суд

Військовий у кайданках. Фото: Мережа права

У Кривому Розі військовослужбовець Збройних сил ошукав дружину українського захисника на понад один мільйон гривень. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що на початку серпня 2023 року дружина військовослужбовця ЗСУ отримала повідомлення, що її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Починаючи з жовтня 2023 року дружина зниклого бійця почала отримувати виплати у розмірі останньої зарплати чоловіка.

Друг сімʼї, також військовий, коли почув про це, вигадав історію, що зниклий чоловік живий та перебуває у російському полоні.

Шахрай заявляв, що має впливового знайомого в Службі безпеки України й той може домовитися про викуп чоловіка потерпілої з полону і його повернення додому.

З жовтня 2023 по березень 2024 року під таким приводом зловмисник виманив у дружини військового більше мільйона гривень. Кошти фігурант справи отримував на банківські картки.

У суді обвинувачений визнав свою провину. Чоловік пояснив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ почав вживати наркотики та грати в онлайн-казино.

У лютому 2023 року він був мобілізований до лав ЗСУ та виконував бойові завдання на території Луганської області.

Що вирішив суд

Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у вигляді шести років перебування за гратами.

Крім того, суд ухвалив стягнути з обвинуваченого понад мільйон гривень матеріальної шкоди й 100 тисяч моральної компенсації.

Раніше ми також розповідали, що солдат обікрав інших військовослужбовцім. Покарання суду було суворим.

Нагадаємо, у Львові судили жінку, яка вкрала фотоапарат з ломбарду.