Військовий виманював гроші у дружини захисника — що вирішив суд
У Кривому Розі військовослужбовець Збройних сил ошукав дружину українського захисника на понад один мільйон гривень. Суд призначив чоловіку покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Матеріали справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.
Обставини справи
Суду стало відомо, що на початку серпня 2023 року дружина військовослужбовця ЗСУ отримала повідомлення, що її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Починаючи з жовтня 2023 року дружина зниклого бійця почала отримувати виплати у розмірі останньої зарплати чоловіка.
Друг сімʼї, також військовий, коли почув про це, вигадав історію, що зниклий чоловік живий та перебуває у російському полоні.
Шахрай заявляв, що має впливового знайомого в Службі безпеки України й той може домовитися про викуп чоловіка потерпілої з полону і його повернення додому.
З жовтня 2023 по березень 2024 року під таким приводом зловмисник виманив у дружини військового більше мільйона гривень. Кошти фігурант справи отримував на банківські картки.
У суді обвинувачений визнав свою провину. Чоловік пояснив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ почав вживати наркотики та грати в онлайн-казино.
У лютому 2023 року він був мобілізований до лав ЗСУ та виконував бойові завдання на території Луганської області.
Що вирішив суд
Врахувавши всі обставини справи, суд призначив чоловіку покарання у вигляді шести років перебування за гратами.
Крім того, суд ухвалив стягнути з обвинуваченого понад мільйон гривень матеріальної шкоди й 100 тисяч моральної компенсації.
Раніше ми також розповідали, що солдат обікрав інших військовослужбовцім. Покарання суду було суворим.
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