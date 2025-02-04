Военный выманивал деньги у жены защитника — что решил суд
В Кривом Роге военнослужащий Вооруженных сил обманул жену украинского защитника на более чем один миллион гривен. Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.
Обстоятельства дела
Суду стало известно, что в начале августа 2023 года жена военнослужащего ВСУ получила сообщение, что ее муж пропал без вести во время выполнения боевого задания в Запорожье. Начиная с октября 2023 года жена пропавшего бойца начала получать выплаты в размере последней зарплаты мужа.
Друг семьи, также военный, когда услышал об этом, придумал историю, что пропавший муж жив и находится в российском плену.
Мошенник заявлял, что имеет влиятельного знакомого в Службе безопасности Украины и тот может договориться о выкупе мужа потерпевшей из плена и его возвращении домой.
С октября 2023 по март 2024 года под таким предлогом злоумышленник выманил у жены военного более миллиона гривен. Средства фигурант дела получал на банковские карточки.
В суде обвиняемый признал свою вину. Мужчина пояснил, что с начала полномасштабного вторжения РФ начал употреблять наркотики и играть в онлайн-казино.
В феврале 2023 года он был мобилизован в ряды ВСУ и выполнял боевые задачи на территории Луганской области.
Что решил суд
Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил мужчине наказание в виде шести лет пребывания за решеткой.
Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого более миллиона гривен материального ущерба и 100 тысяч моральной компенсации.
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