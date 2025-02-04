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Военный выманивал деньги у жены защитника — что решил суд

4 февраля 2025 00:04
Виктория Козырь - редактор
Военный выманивал деньги у жены защитника - что решил суд
Военный в наручниках. Фото: Мережа права
Виктория Козырь - редактор

В Кривом Роге военнослужащий Вооруженных сил обманул жену украинского защитника на более чем один миллион гривен. Суд назначил мужчине наказание в виде шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Материалы дела хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что в начале августа 2023 года жена военнослужащего ВСУ получила сообщение, что ее муж пропал без вести во время выполнения боевого задания в Запорожье. Начиная с октября 2023 года жена пропавшего бойца начала получать выплаты в размере последней зарплаты мужа.

Друг семьи, также военный, когда услышал об этом, придумал историю, что пропавший муж жив и находится в российском плену.

Мошенник заявлял, что имеет влиятельного знакомого в Службе безопасности Украины и тот может договориться о выкупе мужа потерпевшей из плена и его возвращении домой.

С октября 2023 по март 2024 года под таким предлогом злоумышленник выманил у жены военного более миллиона гривен. Средства фигурант дела получал на банковские карточки.

В суде обвиняемый признал свою вину. Мужчина пояснил, что с начала полномасштабного вторжения РФ начал употреблять наркотики и играть в онлайн-казино.

В феврале 2023 года он был мобилизован в ряды ВСУ и выполнял боевые задачи на территории Луганской области.

Что решил суд

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил мужчине наказание в виде шести лет пребывания за решеткой.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемого более миллиона гривен материального ущерба и 100 тысяч моральной компенсации.

Ранее мы также рассказывали, что солдат обокрал других военнослужащих. Наказание суда было суровым.

Напомним, во Львове судили женщину, которая украла фотоаппарат из ломбарда.

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