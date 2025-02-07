На Закарпатті судили хлопців, які знущалися з неповнолітньої у 2021 році

Рішення суду. Ілюстративне фото: unplash

У Закарпатській області судили трьох хлопців, які вчинили сексуальне насилля над 14-річною дівчиною у 2021 році. Всі обвинувачені отримали строк ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба юридичної компанії "Міллер", яка представляє інтереси постраждалої.

Читайте також:

Деталі справи

У 2021 році троє підлітків у селі Верхні Ворота на Закарпатті заманили 14-річну знайому до підвалу, де знущалися з неї та зняли це на відео. У березні 2023 року суд призначив їм умовний термін. Водночас з'ясувалося, що під час судового процесу були порушені права дівчинки.

Сторона захисту подала апеляцію, аби суд ухвалив позбавлення волі обвинувачених.

Рішення суду

Суд призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі всім трьом обвинуваченим. Також немає жодних підстав для звільнення обвинувачених від покарання з іспитовим строком.

Крім того, було виплачено моральну школу: із заявлених 450 тисяч гривень з обвинувачених стягнено 300 тисяч гривень, оскільки частину обвинувачені вже відшкодували.

Нагадаємо, у Харкові військовослужбовець Нацгвардії підпалив три авто ЗСУ, його судили.

А у Полтаві судили фітнес-тренера, який неодноразово лаявся в бік працівників ТЦК та навіть плюнув в одного з них.