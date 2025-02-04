Чоловік ображав військових ТЦК та підтримував РФ — рішення суду

Фітнес-тренер в суді. Фото: Телеграф

У Полтавській області судили фітнес-тренера, який перешкоджав законній діяльності ЗСУ. Він також є палким прихильником кремлівських наративів щодо війни в Україні.

Про це повідомила пресслужба СБУ Полтавської області у Facebook.

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Деталі справи

26 серпня 2023 року чоловік у центрі Полтави плюнув в одного з працівників ТЦК, який раніше воював на фронті та отримав там контузію і численні поранення. Також він безпідставно звинуватив військових у війні в Україні та заявив, що ті нібито "вбивають людей за гроші", знімаючи це на відео. Згодом ці кадри з'явилися на його сторінці в Instagram.

Правоохоронці затримали його 29 серпня та він намагався побити поліцейського. В СБУ з'ясували, що чоловік неодноразово здійснював дискредитацію воїнів та поширив близько 70 дописів з їх приниженнями. Зокрема, він підходив до працівників ТЦК та обзивав їх "чайками" та "гусями".

Медики встановили, що порушник перебував у стані наркотичного сп'яніння. Йому оголосили підозри та у вересні відправили до СІЗО.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, образі гідності військовослужбовця, погрозі правоохоронцям та виправдовуванні російської агресії. Йому призначили покарання у вигляді шести років ув'язнення з конфіскацією половини майна.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області судили військового, який ошукав дружину іншого воїна на понад мільйон гривень. Він обіцяв за гроші "викупити" захисника з полону.

А на Львівщині суд зобов'язав військову частину виплатити воїну понад 560 тисяч гривень. Захисник звернувся до суду через невиплату коштів під час лікування після поранення.