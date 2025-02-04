Мужчина оскорблял военных ТЦК и поддерживал РФ - решение суда

В Полтаве судили фитнес-тренера, который плюнул в военного ТЦК
В Полтавской области судили фитнес-тренера, который препятствовал законной деятельности ВСУ. Он также является ярым сторонником кремлевских нарративов о войне в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ Полтавской области в Facebook.
Детали дела
26 августа 2023 года мужчина в центре Полтавы плюнул в одного из работников ТЦК, который ранее воевал на фронте и получил там контузию и многочисленные ранения. Также он безосновательно обвинил военных в войне в Украине и заявил, что те якобы "убивают людей за деньги", снимая это на видео. Позже эти кадры появились на его странице в Instagram.
Правоохранители задержали его 29 августа и он пытался избить полицейского. В СБУ выяснили, что мужчина неоднократно осуществлял дискредитацию воинов и распространил около 70 постов с их унижениями. В частности, он подходил к работникам ТЦК и обзывал их "чайками" и "гусями".
Медики установили, что нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. Ему объявили подозрения и в сентябре отправили в СИЗО.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ, оскорблении достоинства военнослужащего, угрозе правоохранителям и оправдании российской агрессии. Ему назначили наказание в виде шести лет заключения с конфискацией половины имущества.
Напомним, в Днепропетровской области судили военного, который обманул жену другого воина на более миллиона гривен. Он обещал за деньги "выкупить" защитника из плена.
А на Львовщине суд обязал воинскую часть выплатить воину более 560 тысяч гривен. Защитник обратился в суд из-за невыплаты средств во время лечения после ранения.
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