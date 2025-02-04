Мужчина оскорблял военных ТЦК и поддерживал РФ - решение суда

Фитнес-тренер в суде. Фото: Телеграф

В Полтавской области судили фитнес-тренера, который препятствовал законной деятельности ВСУ. Он также является ярым сторонником кремлевских нарративов о войне в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ Полтавской области в Facebook.

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Детали дела

26 августа 2023 года мужчина в центре Полтавы плюнул в одного из работников ТЦК, который ранее воевал на фронте и получил там контузию и многочисленные ранения. Также он безосновательно обвинил военных в войне в Украине и заявил, что те якобы "убивают людей за деньги", снимая это на видео. Позже эти кадры появились на его странице в Instagram.

Правоохранители задержали его 29 августа и он пытался избить полицейского. В СБУ выяснили, что мужчина неоднократно осуществлял дискредитацию воинов и распространил около 70 постов с их унижениями. В частности, он подходил к работникам ТЦК и обзывал их "чайками" и "гусями".

Медики установили, что нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. Ему объявили подозрения и в сентябре отправили в СИЗО.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ, оскорблении достоинства военнослужащего, угрозе правоохранителям и оправдании российской агрессии. Ему назначили наказание в виде шести лет заключения с конфискацией половины имущества.

Напомним, в Днепропетровской области судили военного, который обманул жену другого воина на более миллиона гривен. Он обещал за деньги "выкупить" защитника из плена.

А на Львовщине суд обязал воинскую часть выплатить воину более 560 тысяч гривен. Защитник обратился в суд из-за невыплаты средств во время лечения после ранения.