Зеленский поблагодарил Норвегию за предоставление NASAMS и ракет

NASAMS, ракеты и газ — Зеленский поблагодарил Норвегию за помощь
Президент Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за поддержку. Он отметил, что Украина получила более десяти NASAMS и ракеты норвежского производства.
Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение главы государства в субботу, 28 февраля.
Зеленский о помощи Норвегии
"Норвежские системы NASAMS нам очень помогли. Я не буду называть точное количество NASAMS, которые у нас есть, но их больше десяти, и мы продолжаем их получать. Мы также получали ракеты для NASAMS норвежского производства. Но даже внутренних запасов Норвегии не хватало. И тогда Норвегия работала с другими странами на политично." – отметил глава государства.
