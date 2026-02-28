Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня NASAMS, ракети та газ — Зеленський подякував Норвегії за допомогу

NASAMS, ракети та газ — Зеленський подякував Норвегії за допомогу

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 09:53
Зеленський подякував Норвегії за надання NASAMS та ракет
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський подякував Норвегії за підтримку. Він зауважив, що Україна отримала більше десяти NASAMS та ракети норвезького виробництва.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення глави держави у суботу, 28 лютого.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про допомогу Норвегії

"Норвезькі системи NASAMS нам дуже допомогли. Я не називатиму точну кількість NASAMS, які в нас є, але їх більше десяти, і ми продовжуємо їх отримувати. Ми також отримували ракети для NASAMS норвезького виробництва. Але навіть внутрішніх запасів Норвегії не вистачало. І тоді Норвегія працювала з іншими країнами на політичному рівні, щоб забезпечити нас додатковими ракетами. Це було дуже важливо", — зазначив глава держави.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації