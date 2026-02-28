Зеленський подякував Норвегії за надання NASAMS та ракет

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський подякував Норвегії за підтримку. Він зауважив, що Україна отримала більше десяти NASAMS та ракети норвезького виробництва.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення глави держави у суботу, 28 лютого.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про допомогу Норвегії

"Норвезькі системи NASAMS нам дуже допомогли. Я не називатиму точну кількість NASAMS, які в нас є, але їх більше десяти, і ми продовжуємо їх отримувати. Ми також отримували ракети для NASAMS норвезького виробництва. Але навіть внутрішніх запасів Норвегії не вистачало. І тоді Норвегія працювала з іншими країнами на політичному рівні, щоб забезпечити нас додатковими ракетами. Це було дуже важливо", — зазначив глава держави.

Новина доповнюється...