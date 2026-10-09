Ткач рассказал, в чём его обвиняли после задержания

Журналист Михаил Ткач и его коллега Ярослав Бондаренко. Фото: facebook.com/mixailotkach

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач 9 октября рассказал подробности задержания в Вене, где он находился вместе с оператором Ярославом Бондаренко в ходе выполнения редакционного задания. По его словам, вооруженные люди в масках разбили окна автомобиля, вытащили их наружу и уложили лицом к дороге.

Об этом стало известно из сюжета УП на YouTube, передает Новини.LIVE.

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Как произошло задержание съемочной группы в Вене

Ткач утверждает, что сразу сообщил о журналистской работе, однако к нему применили силу. В первые 30–40 минут он думал, что их похищают, и лишь позже понял, что это правоохранители.

"Нас задерживали как террористов", — так журналист описал действия людей, остановивших съемочную группу.

По словам Ткача, ему предъявили три обвинения: в шпионаже в пользу украинской военной разведки, участии в преступной организации и нанесении ущерба Австрии. Он заявил, что во время допроса и пребывания под стражей более 12 часов не увидел доказательств противоправной деятельности съемочной группы.

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"Я не увидел и не услышал даже намека на доказательства", — отметил журналист.

Ткача освободили после решения прокурора. Оператор Ярослав Бондаренко, по имеющейся информации, нуждался в медицинской помощи из-за травмы лица.

Журналист предполагает, что австрийские правоохранители могли получить ложную информацию от людей, деятельностью которых интересовалась редакция. Съемочная группа приехала в Вену, в частности, чтобы найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

Ткач также заявил, что некоторые украинцы, находящиеся в Австрии и фигурирующие в коррупционных подозрениях, могут манипулировать местными законами и сообщать ложные сведения о политическом преследовании. Эти утверждения являются его предположениями.

Журналист призвал австрийскую полицию объяснить обстоятельства задержания и выяснить, кто мог ввести правоохранителей в заблуждение. Он подчеркнул, что расследование продолжается, а решение о наличии оснований для дальнейших процессуальных действий должна принять прокуратура.

Как сообщали Новини.LIVE, руководителя отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания. Журналист находился за границей, чтобы найти бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко, а редакция назвала задержание незаконным и потребовала немедленного освобождения Ткача.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева сообщила об освобождении Михаила Ткача после задержания в Вене. В то же время стало известно, что оператор Ярослав Бондаренко получил ранение во время инцидента.