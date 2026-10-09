Ткач розповів, у чому його звинувачували після затримання

Журналіст Михайло Ткач та його колега Ярослав Бондаренко. Фото: facebook.com/mixailotkach

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач 9 жовтня розповів подробиці затримання у Відні, де він перебував разом з оператором Ярославом Бондаренком під час редакційного завдання. За його словами, озброєні люди в масках розбили вікна автомобіля, витягнули їх назовні та поклали обличчям до дороги.

Про це стало відомо з сюжету УП на YouTube, передає Новини.LIVE.

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Як відбулося затримання знімальної групи у Відні

Ткач стверджує, що одразу повідомив про журналістську роботу, однак до нього застосували силу. У перші 30-40 хвилин він думав, що їх викрадають, і лише згодом зрозумів, що це правоохоронці.

"Нас затримували як терористів", — так журналіст описав дії людей, які зупинили знімальну групу.

За словами Ткача, йому висунули три звинувачення: у шпигунстві на користь української військової розвідки, участі в злочинній організації та завданні шкоди Австрії. Він заявив, що під час допиту й перебування під вартою понад 12 годин не побачив доказів протиправної діяльності знімальної групи.

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"Я не побачив і не почув навіть натяку на докази", — зазначив журналіст.

Ткача звільнили після рішення прокурора. Оператор Ярослав Бондаренко, за наявною інформацією, потребував медичної допомоги через травму обличчя.

Журналіст припускає, що австрійські правоохоронці могли отримати неправдиву інформацію від людей, роботою яких цікавилася редакція. Знімальна група приїхала до Відня, зокрема, щоб знайти колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

Ткач також заявив, що деякі українці, які перебувають в Австрії та фігурують у корупційних підозрах, можуть маніпулювати місцевими законами й повідомляти неправдиві дані про політичне переслідування. Ці твердження є його припущеннями.

Журналіст закликав австрійську поліцію пояснити обставини затримання та з’ясувати, хто міг ввести правоохоронців в оману. Він наголосив, що розслідування триває, а рішення щодо наявності підстав для подальших процесуальних дій має ухвалити прокуратура.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівника відділу журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання. Журналіст перебував за кордоном, щоб знайти колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка, а редакція назвала затримання незаконним і вимагала негайного звільнення Ткача.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше головна редакторка УП Севгіль Мусаєва повідомила про звільнення Михайла Ткача після затримання у Відні. Водночас стало відомо, що оператор Ярослав Бондаренко дістав поранення під час інциденту.