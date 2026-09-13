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Главная Новости дня Нас не депортировать: Буданов напомнил о трагедии украинцев

Нас не депортировать: Буданов напомнил о трагедии украинцев

Ua ru
13 сентября 2026 17:43
Нас не депортируют: Буданов о трагедии сотен тысяч украинцев
Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в День памяти украинцев, ставших жертвами принудительного выселения, напомнил о депортациях украинцев из Лемковщины, Надсянья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачевщины и Западной Бойковщины. Он подчеркнул необходимость сохранять память о жертвах и вместе с Польшей отстаивать историческую правду.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в своих социальных сетях, передает Новини.LIVE.

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Трагедия для сотен тысяч украинцев

Глава Офиса президента в своём посте отметил День памяти украинцев, ставших жертвами принудительного выселения. Он заявил, что потеря родного дома и земли, на которой поколениями жили предки, является трагедией, особенно когда людей лишают этого силой.

Кирилл Буданов отметил, что в период с 1944 по 1951 год советский режим и подконтрольные ему сателлиты депортировали около 700 тысяч украинцев с их исторических земель.

"Мы должны честно говорить об этой истории и беречь память о жертвах", — подчеркнул украинский политик.

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Он также подчеркнул важность общей позиции Украины и Польши в отношении исторической памяти.

"Украина и Польша должны вместе отстаивать историческую правду и не позволять Кремлю превращать прошлое в оружие против нашего будущего", — заявил Кирилл Буданов.

Нас не депортувати: Буданов нагадав про трагедію українців - фото 1
Пост Кирилла Буданова. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов заявил во время ежегодной встречи YES, что Украина готовится к новому раунду мирных переговоров, который с участием Киева, Вашингтона и Москвы может состояться в октябре. В то же время глава Офиса президента призвал европейские страны не медлить с подготовкой к потенциальным угрозам и подчеркнул важность единства Украины, США и Европы.

Новини.LIVE сообщали, что глава ОП сообщил, что переговорный процесс по прекращению войны удалось активизировать, а Украина вместе с международными партнерами продолжает работать над новыми вариантами решения ключевых вопросов. Он также отметил, что принципиально новых предложений пока нет, однако уже наработанные идеи и подходы продолжают пересматривать и обновлять.

Офис президента СССР история Кирилл Буданов депортация
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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