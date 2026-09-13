Нас не депортувати: Буданов про трагедію сотень тисяч українців

Нас не депортувати: Буданов нагадав про трагедію українців
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов у День пам’яті українців, які стали жертвами примусового виселення, нагадав про депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини. Він наголосив на необхідності зберігати пам’ять про жертв і разом із Польщею відстоювати історичну правду.
Про це Кирило Буданов повідомив у своїх соціальних мережах, передає Новини.LIVE.
Трагедія для сотень тисяч українців
Очільник Офісу президента вшанував в своєму дописі День пам’яті українців, які стали жертвами примусового виселення. Він заявив, що втрата рідного дому та землі, на якій поколіннями жили предки, є трагедією, особливо коли людей позбавляють цього силою.
Кирило Буданов зазначив, що впродовж 1944–1951 років радянський режим і підконтрольні йому сателіти депортували близько 700 тисяч українців з їхніх історичних земель.
"Ми маємо чесно говорити про цю історію і берегти пам’ять про жертв", — наголосив українських політик.
Він також підкреслив важливість спільної позиції України та Польщі щодо історичної пам’яті.
"Україна і Польща мають разом відстоювати історичну правду і не дозволяти Кремлю перетворювати минуле на зброю проти нашого майбутнього", — заявив Кирило Буданов.
Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов заявив під час щорічної зустрічі YES, що Україна готується до нового раунду мирних переговорів, який за участю Києва, Вашингтона та Москви може відбутися у жовтні. Водночас керівник Офісу президента закликав європейські країни не зволікати з підготовкою до потенційних загроз та наголосив на важливості єдності України, США й Європи.
Новини.LIVE інформували, що глава ОП повідомив, що переговорний процес щодо припинення війни вдалося активізувати, а Україна разом із міжнародними партнерами продовжує працювати над новими варіантами розв’язання ключових питань. Він також зазначив, що принципово нових пропозицій наразі немає, проте вже напрацьовані ідеї та підходи продовжують переглядати й оновлювати.