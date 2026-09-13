Нас не депортувати: Буданов про трагедію сотень тисяч українців

Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов у День пам’яті українців, які стали жертвами примусового виселення, нагадав про депортації українців із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини. Він наголосив на необхідності зберігати пам’ять про жертв і разом із Польщею відстоювати історичну правду.

Про це Кирило Буданов повідомив у своїх соціальних мережах, передає Новини.LIVE.

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Трагедія для сотень тисяч українців

Очільник Офісу президента вшанував в своєму дописі День пам’яті українців, які стали жертвами примусового виселення. Він заявив, що втрата рідного дому та землі, на якій поколіннями жили предки, є трагедією, особливо коли людей позбавляють цього силою.

Кирило Буданов зазначив, що впродовж 1944–1951 років радянський режим і підконтрольні йому сателіти депортували близько 700 тисяч українців з їхніх історичних земель.

"Ми маємо чесно говорити про цю історію і берегти пам’ять про жертв", — наголосив українських політик.

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Він також підкреслив важливість спільної позиції України та Польщі щодо історичної пам’яті.

"Україна і Польща мають разом відстоювати історичну правду і не дозволяти Кремлю перетворювати минуле на зброю проти нашого майбутнього", — заявив Кирило Буданов.

Допис Кирила Буданова. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов заявив під час щорічної зустрічі YES, що Україна готується до нового раунду мирних переговорів, який за участю Києва, Вашингтона та Москви може відбутися у жовтні. Водночас керівник Офісу президента закликав європейські країни не зволікати з підготовкою до потенційних загроз та наголосив на важливості єдності України, США й Європи.

Новини.LIVE інформували, що глава ОП повідомив, що переговорний процес щодо припинення війни вдалося активізувати, а Україна разом із міжнародними партнерами продовжує працювати над новими варіантами розв’язання ключових питань. Він також зазначив, що принципово нових пропозицій наразі немає, проте вже напрацьовані ідеї та підходи продовжують переглядати й оновлювати.