Финансовый мониторинг банков и залог: бывший прокурор заявил о нарушении права

Ярослав Захарченко. Фото: «Антикор»

Бывший прокурор Киевской прокуратуры Ярослав Захарченко заявил, что действия банков в ходе финансового мониторинга могут затруднять реализацию права подозреваемых на внесение залога. Он отметил, что в таких случаях защита может обращаться к следственным судьям, а также к Национальному банку Украины, который уполномочен контролировать работу банков и реагировать на нарушения.

Об этом Захарченко рассказал в эфире День.LIVE.

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Как суд может реагировать на действия банков

По словам Захарченко, обжалование действий банка в административном суде может занять много времени, что проблематично в уголовном производстве, где подозреваемый может находиться под стражей.

Он считает, что следственные судьи могут реагировать на такие ситуации непосредственно в рамках уголовного процесса. В частности, речь идет о возможности истребовать информацию у банков и выяснить причины, по которым не проводятся платежи.

Захарченко призвал обращаться в НБУ

Экс-прокурор также отметил, что действия банков можно обжаловать через Национальный банк Украины.

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"Нужно обжаловать конкретные действия, обращаться в Нацбанк, поскольку он единственный, кто у нас осуществляет надзор за всей банковской системой и всеми поставщиками финансовых услуг в Украине", — сказал Захарченко.

По его словам, НБУ обладает предусмотренными законом полномочиями для реагирования на нарушения со стороны банков.

"Проверять законность происхождения средств нужно, но здесь, я считаю, уже перегнули палку, поскольку это нарушает право граждан на внесение залога", — отметил экс-прокурор.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что адвокат бывшего заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой Артем Крикун-Труш заявил, что банки не проводят платежи на казначейский счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога за его клиентку. По его словам, команда пыталась перечислить даже 10 гривен, однако платежи не проходили. При этом в банках называли разные причины отказа.

Также Новини.LIVE писали о том, что Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу защиты Ирины Мудрой относительно проблем с внесением залога. По словам адвокатов, ранее суд разрешил Ирине Мудрой выйти под залог.