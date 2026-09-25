Фінмоніторинг банків та застава: експрокурор заявив про порушення права

Ярослав Захарченко. Фото: Антикор

Експрокурор Київської прокуратури Ярослав Захарченко заявив, що дії банків під час фінансового моніторингу можуть ускладнювати реалізацію права підозрюваних на внесення застави. Він зазначив, що в таких випадках захист може звертатися до слідчих суддів, а також до Національного банку України, який має повноваження контролювати роботу банків та реагувати на порушення.

Про це Захарченко розповів в ефірі День.LIVE.

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Як суд може реагувати на дії банків

За словами Захарченка, оскарження дій банку в адміністративному суді може зайняти багато часу, що проблематично у кримінальному провадженні, де підозрюваний може перебувати під вартою.

Він вважає, що слідчі судді можуть реагувати на такі ситуації безпосередньо в межах кримінального процесу. Зокрема, йдеться про можливість витребувати інформацію у банків та з'ясувати причини, через які не проводяться платежі.

Захарченко закликав звертатися до НБУ

Експрокурор також зазначив, що дії банків можна оскаржувати через Національний банк України.

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"Це треба оскаржувати конкретні дії, звертатись до Нацбанку, оскільки він єдиний, хто у нас здійснює нагляд за всією банківською системою і усіма надавачами фінансових послуг в Україні", — сказав Захарченко.

За його словами, НБУ має передбачені законом повноваження для реагування на порушення з боку банків.

"Перевіряти законність походження коштів треба, але тут палицю, я вважаю, вже перегнули, оскільки це порушує право громадян на внесення застави", — зазначив експрокурор.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що адвокат колишньої заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої Артем Крикун-Труш заявив, що банки не проводять платежі на казначейський рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави за його клієнтку. За його словами, команда намагалася переказати навіть 10 гривень, однак платежі не проходили. Водночас у банках називали різні причини відмови.

Також Новини.LIVE писали про те, що Вищий антикорупційний суд задовольнив скаргу захисту Ірини Мудрої щодо проблем із внесенням застави. За словами адвокатів, раніше суд дозволив Ірині Мудрій вийти під заставу.