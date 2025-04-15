Болгария не будет продавать Украине реакторы для АЭС - что известно

Хмельницкая АЭС. Фото: Нетешинский городской совет

Болгария не будет продавать Украине ядерные реакторы для Хмельницкой атомной электростанции. Народный депутат Виктория Гриб отметила, что необходимо было вовремя покупать энергоблоки.

Об этом депутат заявила в эфире Вечір.LIVE.

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Болгарский вице-премьер Атанас Зафиров сообщил, что Болгария не будет продавать Украине ядерные реакторы для Хмельницкой атомной электростанции.

В ответ на эту новость нардеп Виктория Гриб сказала, что своевременная покупка энергоблоков у Болгарии могла бы обеспечить Украине энергетическое преимущество и доходы от экспорта.

Политик считает, что политические споры и страхи относительно "российских" технологий сыграли злую шутку.

"Для нас достройка Хмельницкой АЭС, третьего и четвертого блоков, была ключевой для нашего развития. Необходимо иметь профицит электрической энергии, чтобы ее хватало. Мы бы тогда могли продавать электрическую энергию в Европу... Мы все кричали о том, что там страшная коррупция. Какая коррупция, если мы покупали у одной из стран Европейского Союза?", — подчеркнула депутат.

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский очертил роль Запорожской АЭС в безопасности Украины и Европы. В частности, он отметил, что ЗАЭС должна стать частью гарантий безопасности как для Украины, так и для Европы.

Также глава государства сообщил, сколько времени необходимо для восстановления ЗАЭС, которая сейчас находится под оккупацией российских войск.