Болгария не будет продавать Украине реакторы для АЭС - что известно

Нардеп объяснила отказ Болгарии продавать реакторы для АЭС
Болгария не будет продавать Украине ядерные реакторы для Хмельницкой атомной электростанции. Народный депутат Виктория Гриб отметила, что необходимо было вовремя покупать энергоблоки.
Об этом депутат заявила в эфире Вечір.LIVE.
Нардеп прокомментировала отказ Болгарии продавать Украине реакторы
Болгарский вице-премьер Атанас Зафиров сообщил, что Болгария не будет продавать Украине ядерные реакторы для Хмельницкой атомной электростанции.
В ответ на эту новость нардеп Виктория Гриб сказала, что своевременная покупка энергоблоков у Болгарии могла бы обеспечить Украине энергетическое преимущество и доходы от экспорта.
Политик считает, что политические споры и страхи относительно "российских" технологий сыграли злую шутку.
"Для нас достройка Хмельницкой АЭС, третьего и четвертого блоков, была ключевой для нашего развития. Необходимо иметь профицит электрической энергии, чтобы ее хватало. Мы бы тогда могли продавать электрическую энергию в Европу... Мы все кричали о том, что там страшная коррупция. Какая коррупция, если мы покупали у одной из стран Европейского Союза?", — подчеркнула депутат.
Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский очертил роль Запорожской АЭС в безопасности Украины и Европы. В частности, он отметил, что ЗАЭС должна стать частью гарантий безопасности как для Украины, так и для Европы.
Также глава государства сообщил, сколько времени необходимо для восстановления ЗАЭС, которая сейчас находится под оккупацией российских войск.
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