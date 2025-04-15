Болгарія не продаватиме Україні реактори для АЕС — що відомо

Хмельницька АЕС. Фото: Нетішинська міська рада

Болгарія не продаватиме Україні ядерні реактори для Хмельницької атомної електростанції. Народна депутатка Вікторія Гриб зазначила, що необхідно було вчасно купувати енергоблоки.

Про це депутатка заявила в ефірі Вечір.LIVE.

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Нардепка прокоментувала відмову Болгарії продавати Україні реактори

Болгарський віцепрем'єр Атанас Зафіров повідомив, що Болгарія не продаватиме Україні ядерні реактори для Хмельницької атомної електростанції.

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У відповідь на цю новину нардепка Вікторія Гриб сказала, що вчасна купівля енергоблоків у Болгарії могла б забезпечити Україні енергетичну перевагу й прибутки від експорту.

Політик вважає, що політичні суперечки й страхи щодо "російських" технологій зіграли злий жарт.

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"Для нас добудова Хмельницької АЕС, третього і четвертого блоків, була ключовою для нашого розвитку. Необхідно мати профіцит електричної енергії, щоб її вистачало. Ми б тоді могли продавати електричну енергію в Європу... Ми всі кричали про те, що там страшенна корупція. Яка корупція, якщо ми купували в однієї з країн Європейського Союзу?", — наголосила депутатка.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський окреслив роль Запорізької АЕС у безпеці України та Європи. Зокрема, він наголосив, що ЗАЕС повинна стати частиною гарантій безпеки як для України, так і для Європи.

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Також глава держави повідомив, скільки часу необхідно для відновлення ЗАЕС, яка наразі перебуває окупацією російських військ.

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