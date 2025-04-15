Болгарія не продаватиме Україні реактори для АЕС — що відомо

Нардепка пояснила відмову Болгарії продавати реактори для АЕС
Болгарія не продаватиме Україні ядерні реактори для Хмельницької атомної електростанції. Народна депутатка Вікторія Гриб зазначила, що необхідно було вчасно купувати енергоблоки.
Про це депутатка заявила в ефірі Вечір.LIVE.
Нардепка прокоментувала відмову Болгарії продавати Україні реактори
Болгарський віцепрем'єр Атанас Зафіров повідомив, що Болгарія не продаватиме Україні ядерні реактори для Хмельницької атомної електростанції.
У відповідь на цю новину нардепка Вікторія Гриб сказала, що вчасна купівля енергоблоків у Болгарії могла б забезпечити Україні енергетичну перевагу й прибутки від експорту.
Політик вважає, що політичні суперечки й страхи щодо "російських" технологій зіграли злий жарт.
"Для нас добудова Хмельницької АЕС, третього і четвертого блоків, була ключовою для нашого розвитку. Необхідно мати профіцит електричної енергії, щоб її вистачало. Ми б тоді могли продавати електричну енергію в Європу... Ми всі кричали про те, що там страшенна корупція. Яка корупція, якщо ми купували в однієї з країн Європейського Союзу?", — наголосила депутатка.
Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський окреслив роль Запорізької АЕС у безпеці України та Європи. Зокрема, він наголосив, що ЗАЕС повинна стати частиною гарантій безпеки як для України, так і для Європи.
Також глава держави повідомив, скільки часу необхідно для відновлення ЗАЕС, яка наразі перебуває окупацією російських військ.
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