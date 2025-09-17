Нардеп ответила, чем важна новая программа МВФ

Нардеп и глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная. Фото: Забуранная/Facebook

Глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная объяснила, чем важна новая программа Международного валютного фонда (МВФ) для Украины. По ее словам, новая программа МВФ даст сигнал другим странам, что Украина движется в правильном направлении.

Об этом Леся Забуранная сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Руководительница подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета заявила, что для Украины важен сам факт утверждения новой программы Международным валютным фондом.

"На сегодняшний день мы имеем положительные сигналы от МВФ, который отмечает прогресс достижения основных индикаторов. Говорится о продлении или новой программе взаимодействия с МВФ.

Для нас это является ключевым, поскольку нужно помнить, что несмотря на то, что средства, поступающие от Международного валютного фонда, они не являются чрезвычайно большими. Но в то же время они являются мощным сигналом, что страна движется в правильном направлении и, соответственно, дают сигнал другим международным институтам и партнерам взаимодействовать с Украиной", — отметила Забуранная.

Напомним, что недавно премьер Украины Юлия Свириденко встретилась с миссией Международного валютного фонда и передала запрос на новую программу сотрудничества.

Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский поговорил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.