Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трагедия на фуникулере в Киеве — обвиняемый впервые признал вину
Главная Новости дня Нардеп объяснила важность новой программы МВФ для Украины

Нардеп объяснила важность новой программы МВФ для Украины

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 14:40
Нардеп ответила, чем важна новая программа МВФ
Нардеп и глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная. Фото: Забуранная/Facebook

Глава подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Леся Забуранная объяснила, чем важна новая программа Международного валютного фонда (МВФ) для Украины. По ее словам, новая программа МВФ даст сигнал другим странам, что Украина движется в правильном направлении.

Об этом Леся Забуранная сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Нардеп о новой программе МФВ и ее значении для Украины

Нардеп объяснила, что новая программа МВФ даст другим странам сигнал, что Украина движется в правильном направлении.

Руководительница подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета заявила, что для Украины важен сам факт утверждения новой программы Международным валютным фондом.

"На сегодняшний день мы имеем положительные сигналы от МВФ, который отмечает прогресс достижения основных индикаторов. Говорится о продлении или новой программе взаимодействия с МВФ.

Для нас это является ключевым, поскольку нужно помнить, что несмотря на то, что средства, поступающие от Международного валютного фонда, они не являются чрезвычайно большими. Но в то же время они являются мощным сигналом, что страна движется в правильном направлении и, соответственно, дают сигнал другим международным институтам и партнерам взаимодействовать с Украиной", — отметила Забуранная.

Напомним, что недавно премьер Украины Юлия Свириденко встретилась с миссией Международного валютного фонда и передала запрос на новую программу сотрудничества.

Ранее мы информировали, что Владимир Зеленский поговорил с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.

МВФ Украина нардепы экономика финансы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации