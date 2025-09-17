Нардепка відповіла, чим важлива нова програма МВФ

Нардепка та голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна. Фото: Забуранна/Facebook

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна пояснила, чим важлива нова програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України. За її словами, нова програма МВФ дасть сигнал іншим країнам, що Україна рухається в правильному напрямку.

Про це Леся Забуранна сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Нардепка про нову програму МФВ та її значення для України

Очільниця підкомітету з питань видатків державного бюджету заявила, що для України важливий сам факт затвердження нової програми Міжнародним валютним фондом.

"На сьогодні ми маємо позитивні сигнали від МВФ, який відзначає прогрес досягнення основних індикаторів. Мовиться про подовження або нову програму взаємодії з МВФ.

Для нас це є ключовим, оскільки потрібно пам'ятати, що не дивлячись на те, що кошти, які надходять від Міжнародного валютного фонду, вони не є надзвичайно великі. Але водночас вони є потужним сигналом, що країна рухається у правильному напрямку і, відповідно, дають сигнал іншим міжнародним інституціям і партнерам взаємодіяти з Україною", — наголосила Забуранна.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єрка України Юлія Свириденко зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду та передала запит на нову програму співпраці.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський поговорив з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.