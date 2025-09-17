Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардепка пояснила важливість нової програми МВФ для України

Нардепка пояснила важливість нової програми МВФ для України

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 14:40
Нардепка відповіла, чим важлива нова програма МВФ
Нардепка та голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна. Фото: Забуранна/Facebook

Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Леся Забуранна пояснила, чим важлива нова програма Міжнародного валютного фонду (МВФ) для України. За її словами, нова програма МВФ дасть сигнал іншим країнам, що Україна рухається в правильному напрямку.

Про це Леся Забуранна сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Нардепка про нову програму МФВ та її значення для України

Нардепка пояснила, що нова програма МВФ дасть іншим країнам сигнал, що Україна рухається в правильному напрямку.

Очільниця підкомітету з питань видатків державного бюджету заявила, що для України важливий сам факт затвердження нової програми Міжнародним валютним фондом.

"На сьогодні ми маємо позитивні сигнали від МВФ, який відзначає прогрес досягнення основних індикаторів. Мовиться про подовження або нову програму взаємодії з МВФ.

Для нас це є ключовим, оскільки потрібно пам'ятати, що не дивлячись на те, що кошти, які надходять від Міжнародного валютного фонду, вони не є надзвичайно великі. Але водночас вони є потужним сигналом, що країна рухається у правильному напрямку і, відповідно, дають сигнал іншим міжнародним інституціям і партнерам взаємодіяти з Україною", — наголосила Забуранна.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єрка України Юлія Свириденко зустрілася з місією Міжнародного валютного фонду та передала запит на нову програму співпраці.

Раніше ми інформували, що Володимир Зеленський поговорив з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.

МВФ Україна нардепи економіка фінанси
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації