Верховная Рада может не ратифицировать соглашение с США — причина

Депутаты не видели всех трех соглашений об ископаемых — нардеп
Верховная Рада Украины может не ратифицировать соглашение о полезных ископаемых на этой неделе. Парламентарии еще не ознакомились со всеми тремя документами.
Об этом народная избранница Нелли Яковлева рассказала журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.
Парламент еще не видел трех минеральных соглашений с США
На этой неделе в Верховной Раде Украины состоится пленарное заседание, которое полностью посвятят вопросу ратификации соглашения о полезных ископаемых. Сейчас вице-премьер-министр Юлия Свириденко и заместитель Министра финансов Денис Улютин общаются с различными депутатскими группами.
"Я собственно думаю, что они будут общаться со всеми депутатскими группами. Привлечь как можно больше депутатов. Проблема заключается в чем? Мы сейчас видим одно соглашение из трех. Я как депутат не видела других два соглашения. Соответственно, мы видим декларативную часть, но не видим механизмов реализации, как это будет осуществлено", — говорит Нелли Яковлева.
Народный депутат не уверена, что на этой неделе Верховная Рада ратифицирует соглашение. На ознакомление со всеми деталями соглашения нужно время.
"Я искренне надеюсь на то, что к моменту голосования депутаты смогут ознакомиться со всем комплексом документов. Потому что действительно мы говорим о недрах, так же как мы говорили о земельной реформе, потому что других недр у нас нет, как и не было другой земли", — подытожила Яковлева.
Напомним, как соглашение с Соединенными Штатами Америки повлияет на экономику Украины. Также президент Владимир Зеленский объяснил, почему соглашение выгодно обеим странам.
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