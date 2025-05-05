Верховная Рада может не ратифицировать соглашение с США — причина

Народный депутат Украины Нелли Яковлева. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины может не ратифицировать соглашение о полезных ископаемых на этой неделе. Парламентарии еще не ознакомились со всеми тремя документами.

Об этом народная избранница Нелли Яковлева рассказала журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

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На этой неделе в Верховной Раде Украины состоится пленарное заседание, которое полностью посвятят вопросу ратификации соглашения о полезных ископаемых. Сейчас вице-премьер-министр Юлия Свириденко и заместитель Министра финансов Денис Улютин общаются с различными депутатскими группами.

"Я собственно думаю, что они будут общаться со всеми депутатскими группами. Привлечь как можно больше депутатов. Проблема заключается в чем? Мы сейчас видим одно соглашение из трех. Я как депутат не видела других два соглашения. Соответственно, мы видим декларативную часть, но не видим механизмов реализации, как это будет осуществлено", — говорит Нелли Яковлева.

Народный депутат не уверена, что на этой неделе Верховная Рада ратифицирует соглашение. На ознакомление со всеми деталями соглашения нужно время.

"Я искренне надеюсь на то, что к моменту голосования депутаты смогут ознакомиться со всем комплексом документов. Потому что действительно мы говорим о недрах, так же как мы говорили о земельной реформе, потому что других недр у нас нет, как и не было другой земли", — подытожила Яковлева.

Напомним, как соглашение с Соединенными Штатами Америки повлияет на экономику Украины. Также президент Владимир Зеленский объяснил, почему соглашение выгодно обеим странам.