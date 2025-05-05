Верховна Рада може не ратифікувати угоду зі США — причина

Народна депутатка України Неллі Яковлєва. Фото: Новини.LIVE

Верховна Рада України може не ратифікувати угоду про корисні копалини цього тижня. Парламентарі ще не ознайомились з усіма трьома документами.

Про це народна обраниця Неллі Яковлєва розповіла журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Цього тижня у Верховній Раді України відбудеться пленарне засідання, яке повністю присвятять питанню ратифікації угоди про корисні копалини. Нині віцепрем'єр-міністерка України Юлія Свириденко та заступник Міністра фінансів Денис Улютін спілкуються з різними депутатськими групами.

"Я власне думаю, що вони будуть спілкуватися з усіма депутатськими групами. Залучити якомога більше депутатів. Проблема полягає в чому? Ми зараз бачимо одну угоду з трьох. Я як депутатка не бачила інших двох угод. Відповідно, ми бачимо декларативну частину, але не бачимо механізмів реалізації, як це буде здійснено", — каже Неллі Яковлєва.

Народна депутатка не впевнена, що цього тижня Верховна Рада ратифікує угоду. На ознайомлення з усіма деталями угоди потрібен час.

"Я щиро сподіваюсь на те, що до моменту голосування депутати зможуть ознайомитися з усім комплексом документів. Тому що дійсно ми говоримо про надра, так само як ми говорили про реформу земельну, бо інших надр у нас немає, як і не було іншої землі", — підсумувала Яковлєва.

Нагадаємо, як угода зі Сполученими Штатами Америки вплине на економіку України.Також президент Володимир Зеленський пояснив, чому угода вигідна обом країнам.