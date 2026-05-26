Нардеп: Зеленский обеспечивает потребности Украины благодаря партнерам

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Народный депутат Михаил Папиев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский полностью обеспечивает потребности страны благодаря поддержке партнеров. По его словам, сейчас государство имеет уникальную ситуацию с внешней поддержкой.

Об этом Михаил Папиев сказал во время выступления в Верховной Раде, передает Новини.LIVE.

Обеспечение Украины

"Я вот работал при трех президентах Украины. Всегда проблема была, где взять деньги. На сегодня президент Украины Владимир Александрович Зеленский полностью обеспечивает потребности Украины благодаря поддержке наших внешних партнеров", — отметил Папиев.

По его словам, сейчас нет проблемы в бюджете по финансированию ВСУ и социальной сферы.

В то же время нардеп выразил критику в адрес правительства и отметил, что власть уже сейчас должна нарабатывать модель развития экономики и социальной сферы после завершения войны. В частности, речь идет о трудоустройстве военных, возвращении украинцев из-за границы, выполнении социальных обязательств перед пенсионерами, ветеранами и людьми с инвалидностью.

Читайте также:

"Казалось бы, правительство может выполнять свои функции, но они не выполняют. Я вот хотел бы увидеть, как выполнит премьер-министр Украины свое обязательство, которое она лично на своей странице объявила, что до 1 июня завершат текущий ремонт дорог общего пользования государственного значения", — говорит Папиев.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский на ток-шоу "Дома лучше" заявил, что украинцы нужны своей стране сейчас и всегда. Он пообщался с молодежью.

Ранее Зеленский заявил, что Украина продолжает переговоры с международными партнерами по укреплению систем ПВО. Он отметил, что антибаллистические комплексы сейчас являются дефицитными в мире из-за войны с Ираном.