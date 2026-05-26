Нардеп: Зеленський забезпечує потреби України завдяки партнерам

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Народний депутат Михайло Папієв заявив, що український лідер Володимир Зеленський повністю забезпечує потреби країни завдяки підтримці партнерів. За його словами, наразі держава має унікальну ситуацію із зовнішньою підтримкою.

Про це Михайло Папієв сказав під час виступу у Верховній Раді, передає Новини.LIVE.

Забезпечення України

"Я от працював при трьох президентах України. Завжди проблема була, де взяти гроші. На сьогодні президент України Володимир Олександрович Зеленський повністю забезпечує потреби України завдяки підтримці наших зовнішніх партнерів", — зазначив Папієв.

За його словами, наразі немає проблеми в бюджеті по фінансуванню ЗСУ та соціальної сфери.

Водночас нардеп висловив критику на адресу уряду й наголосив, що влада вже тепер повинна напрацьовувати модель розвитку економіки та соціальної сфери після завершення війни. Зокрема, йдеться про працевлаштування військових, повернення українців з-за кордону, виконання соціальних зобов’язань перед пенсіонерами, ветеранами та людьми з інвалідністю.

"Здавалося б, уряд може виконувати свої функції, але вони не виконують. Я от хотів би побачити, як виконає премʼєр-міністр України своє зобов'язання, яке вона особисто на своїй сторінці оголосила, що до 1 червня завершать поточний ремонт доріг загального користування державного значення", — каже Папієв.

